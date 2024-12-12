明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

指事主2019曾遊行 常問可否搭順風車

【明報專訊】被告陸振中昨日自辯提及，他2022年5月上任沙頭角分區指揮官，除了日常工作，需在七一前巡視沙頭角內被視為敏感的設施，以及着手跟進沙頭角禁區逐步開放事宜。陸稱事主X曾抱怨認為她隸屬邊界警區等於「守水塘」，要求陸推薦她進修刑偵課程；當時他考慮到處理沙頭角開放需要人手，不答應X的建議，惹X不快。

拒薦進修「惹不快」

陸振中辯稱，他正式上任前夕，其上級表示當日有政府官員及立法會議員赴沙頭角實地考察，要求陸提前到沙頭角幫手；他上任後由於臨近七一，故特意前往被視為敏感地點的紅花嶺發射站，觀察有否破壞情况，該處只能徒步，由X隨行與陸「行山」。

陸說，6月飯局後他與X關係如常，X時常問他可否「搭順風車」上下班；7月5日，他讓X坐「順風車」回家，其間X哭訴男友家人不滿她的職業及中學時從內地來港的背景，又抱怨自己從學堂畢業後一直駐守邊界警區，擔心不利仕途，要求陸推薦她進修刑偵課程，惟他考慮處理沙頭角開放需要人手，故無答應，並觀察到X有不快。

稱代購小米手機「未還款」

陸續說，X在日常工作使用WhatsApp商業版，而非一般個人版，被其他同事投訴「古靈精怪」，擔心有警方資料泄露風險。陸又指，X曾透露自己於2019年上街遊行及罷課，原有電話號碼用於與舊同學聯絡，加入警隊後一切人事工作使用新號碼。由於iPhone只能下載一個WhatsApp 個人版，故X工作使用WhatsApp商業版。陸提點X使用Android手機可解決問題，並幫X代購一部價值約6000元的「小米」手機，至今X仍未還款。

上 / 下一篇新聞

問責官10年加薪26% 今年涉1.6億 葉劉指「小錢」另倡公僕凍薪 田北辰：應涵高官議員行會
問責官10年加薪26% 今年涉1.6億 葉劉指「小錢」另倡公僕凍薪 田北辰：應涵高官議員行會
當選社聯主席兼掌「心連心」 管浩鳴：非一言堂
當選社聯主席兼掌「心連心」 管浩鳴：非一言堂
47人案律政司不上訴 葉劉稱公正合理 湯家驊：國際上好看一點
47人案律政司不上訴 葉劉稱公正合理 湯家驊：國際上好看一點
稱美撤港特殊地位正確 黎智英：僅推論非鼓勵
稱美撤港特殊地位正確 黎智英：僅推論非鼓勵
否認專欄鼓勵抗爭 僅指有人身處運動中
否認專欄鼓勵抗爭 僅指有人身處運動中
動植物公園哺乳動物區明重開
動植物公園哺乳動物區明重開
海關破3宗販毒 檢市值1500萬毒品
海關破3宗販毒 檢市值1500萬毒品
新田科技城環境監察組成員：福田紅樹侵后海灣 港深將合作清除
新田科技城環境監察組成員：福田紅樹侵后海灣 港深將合作清除
最快下季再開會 監察組將實地考察
最快下季再開會 監察組將實地考察
陸振中否認曾入殘廁 稱事主攬腰讚「好男人」
陸振中否認曾入殘廁 稱事主攬腰讚「好男人」
消防修例通過 20廈先代辦工程
消防修例通過 20廈先代辦工程
星網約車平台 「零抽佣」挑戰Uber 指車資更具競爭力 今起營運暫限港九機場
星網約車平台 「零抽佣」挑戰Uber 指車資更具競爭力 今起營運暫限港九機場
稱願配合未來發牌 接觸的士車行合作
稱願配合未來發牌 接觸的士車行合作
急會山友獨自出發迷路 九旬翁：飲山坑水維生
急會山友獨自出發迷路 九旬翁：飲山坑水維生
4月起牙科畢業生須實習 下周交立會先訂後審
4月起牙科畢業生須實習 下周交立會先訂後審
涉殺妻女 憶送院庭上拭淚 許金山：希望一切只是噩夢
涉殺妻女 憶送院庭上拭淚 許金山：希望一切只是噩夢
婦胎死腹中夫指延誤 屯院稱不涉醫療事故
婦胎死腹中夫指延誤 屯院稱不涉醫療事故
恐龍化石發掘完成 赤洲解封
恐龍化石發掘完成 赤洲解封
棄建古洞北醫院 牛潭尾醫院取代
棄建古洞北醫院 牛潭尾醫院取代
反恐第二案次被告 否認參與羅湖放炸彈
反恐第二案次被告 否認參與羅湖放炸彈
12歲男生小學墮斃 沒打鬥痕迹無遺書
12歲男生小學墮斃 沒打鬥痕迹無遺書
匡智會涉性侵 議員促訂公布時限 孫玉菡：難硬性劃線
匡智會涉性侵 議員促訂公布時限 孫玉菡：難硬性劃線
活在灣區：北上食聖誕大餐 避開平安夜較划算
活在灣區：北上食聖誕大餐 避開平安夜較划算
【Emily】康文署搞喪葬講座 《破．地獄》顧問助陣
【Emily】康文署搞喪葬講座 《破．地獄》顧問助陣
【Emily】觀塘表匠牌到手 搬檔前有喜有憂
【Emily】觀塘表匠牌到手 搬檔前有喜有憂
【Emily】聖誕西九海濱放3日煙花
【Emily】聖誕西九海濱放3日煙花
【Emily】迪士尼1.8萬份聖誕禮物送基層童
【Emily】迪士尼1.8萬份聖誕禮物送基層童
【Emily】「全球加密幣50人」 梁鳳儀吳傑莊上榜
【Emily】「全球加密幣50人」 梁鳳儀吳傑莊上榜
【Emily】羅局長首去立會大會 「答口頭質詢好緊張」
【Emily】羅局長首去立會大會 「答口頭質詢好緊張」