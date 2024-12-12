指事主2019曾遊行 常問可否搭順風車

拒薦進修「惹不快」

陸振中辯稱，他正式上任前夕，其上級表示當日有政府官員及立法會議員赴沙頭角實地考察，要求陸提前到沙頭角幫手；他上任後由於臨近七一，故特意前往被視為敏感地點的紅花嶺發射站，觀察有否破壞情况，該處只能徒步，由X隨行與陸「行山」。

陸說，6月飯局後他與X關係如常，X時常問他可否「搭順風車」上下班；7月5日，他讓X坐「順風車」回家，其間X哭訴男友家人不滿她的職業及中學時從內地來港的背景，又抱怨自己從學堂畢業後一直駐守邊界警區，擔心不利仕途，要求陸推薦她進修刑偵課程，惟他考慮處理沙頭角開放需要人手，故無答應，並觀察到X有不快。

稱代購小米手機「未還款」

陸續說，X在日常工作使用WhatsApp商業版，而非一般個人版，被其他同事投訴「古靈精怪」，擔心有警方資料泄露風險。陸又指，X曾透露自己於2019年上街遊行及罷課，原有電話號碼用於與舊同學聯絡，加入警隊後一切人事工作使用新號碼。由於iPhone只能下載一個WhatsApp 個人版，故X工作使用WhatsApp商業版。陸提點X使用Android手機可解決問題，並幫X代購一部價值約6000元的「小米」手機，至今X仍未還款。