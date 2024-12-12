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港聞

港聞二

陸振中否認曾入殘廁 稱事主攬腰讚「好男人」

【明報專訊】時任沙頭角分區指揮官警司陸振中涉嫌非禮女下屬及襲擊同袍案，昨在區院續審。陸振中選擇自辯，供稱當晚飯局同袍酒後失態，事主醉到嘔吐，他秉持男士風度，3次陪伴事主前往殘廁。陸否認發生殘廁內摸胸、逼口交等行為，自言一直在殘廁外守候，又稱事主回程時攬住他的腰、表示「未見過咁好嘅男人」，他當下反感，握事主的手腕讓她鬆開攬腰的手，要事主自己行。案件今續。

被告陸振中（42歲）被控2022年6月22日至翌日三度非禮女子X，以及同年7月15日各一項危險駕駛、襲擊致造成身體傷害、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害及普通襲擊罪，涉及X、督察蔡文浩和賴文顯。

否認飯局要下屬「杯杯清」

陸振中昨日供稱，他2006年加入警隊任職督察，2015年晉升總督察，2022年5月升任警司後，被派往新界北總區邊界警區、沙頭角分區擔任指揮官，曾處理沙頭角禁區開放計劃（見另稿）。陸自言為佛教徒，育有一子一女，妻子2017年為照顧子女辭職任家庭主婦，惟他上任兩個月後便因本案停職，其妻重操故業任註冊護士。

陸表示，他上任前已從上司耳聞，沙頭角分區因位置偏僻，同事常遲到早退，故上司叮囑陸「要睇緊啲同事」。陸上任後，下屬為總督察黃燦熊、X、蔡文浩和賴文顯。陸形容與下屬關係熟絡，形同師兄弟妹。

至6月22日，陸收到上司通知稱黃將於一個月內調職，X知道後安排督察級飯局為黃餞行。當晚一行5人到粉嶺聯和墟街市的熟食中心吃飯，席間各人有喝啤酒。陸否認有恃上司的職級要求下屬「杯杯清」，反指「我唔鍾意自己同人哋飲酒」，故他將X及賴在餐桌嘔吐的失態行為拍攝下來，留待日後提醒二人。

稱廁外看七一資料 曾扶事主

陸又指，賴受酒精影響變得激動，一度與食客及侍應爭執，X則伏在桌上或挨着賴；他關心X的身體，陪伴X前往殘廁。陸說，當時X走在前，他在後面「戒備」，打算必要時攙扶X，如是先後3次陪X往殘廁。他否認有進入殘廁及侵犯X，堅稱自己3次都在走廊守候，有時挨着牆、用警方手機觀看即將七一國家領導人來港的安保行動等資料。

對攬腰「反感」 鬆開事主手

陸續稱，他因為男士風度才多次陪伴X。第二次陪伴期間，X回程時向他說「你好好人，好過我男朋友，早啲識你就好」；在第三次陪伴，X向陸稱「未見過咁好嘅男人」，被攙扶時攬向陸的腰，陸當下反感及鬆開X的手，要X自己行。陸表示，他與X在飯局後關係如常，會就公事聯絡。

【案件編號：DCCC 137/23】

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