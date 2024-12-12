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港聞

港聞二

新田科技城環境監察組成員：福田紅樹侵后海灣 港深將合作清除

【明報專訊】為興建新田科技城，政府將推行緩解措施補償項目引致的生態損失。由政府成立的新田科技城環境監察小組，上月中舉行首次會議；小組成員、浸大生物系教授邱建文接受本報訪問時表示，后海灣一帶除了面對魚塘荒廢及碎片化等問題，近年亦遭外來入侵紅樹「海桑」威脅。他引述政府官員稱，港府會聯同深圳清除后海灣泥灘的海桑。另外，他認為政府提出的緩解措施足夠，例如整合魚塘及保留至少300米的飛鳥廊道等，但仍要視乎詳細設計內容，才可判斷是否有效。

明報記者 馬耀森

緩解措施功效「需看詳細設計」

土工署為推展新田科技城而成立的環境監察小組，上月舉行首次會議，就工程相關的生態緩解或措施措施提供意見。小組成員包括學者及多個環團，成員之一邱建文本身亦是世界自然基金會香港分會（WWF）的附屬委員會米埔管理委員會成員，他透露當日在會上曾向政府提出后海灣近年愈趨嚴重的海桑問題。邱表示，多年前曾到深圳福田，發現海桑沿潮澗帶迅速生長，侵蝕泥灘範圍，近年更蔓延至本港后海灣，但WWF主要清除米埔的海桑，米埔周邊地區亦有海桑問題。

邱建文引述與會政府官員稱，港府會聯同深圳清除后海灣一帶的海桑，以減低對該區生態的影響。他指新田科技城項目需要填塘，對生態一定有影響，故政府在三寶樹建立濕地保育公園，並會整合區內的魚塘、控制水位及放養雜魚等，他認為對生態有好處，但要視乎詳細設計及實施，小組會繼續跟進。

飛鳥廊道300米闊

成員：涵蓋大部分雀鳥

邱又指，為紓緩工程對歐亞水獺的潛在影響，政府聽取環團意見後會推行多項改善措施，當中包括在河套一帶建造一條生態走廊，讓歐亞水獺可沿該走廊返回深圳河以至后海灣一帶。對於新田科技城項目對雀鳥的影響，他稱當地會保留至少300米闊的飛鳥廊道，已涵蓋大部分雀鳥的飛行路線。

長春社：近年殺入內陸魚塘

新田海桑高逾兩米

資料顯示，后海灣生長出多種紅樹品種，其中兩種屬於「海桑屬」的外來入侵樹種海桑及無瓣海桑，於2000年左右引入香港，由於海桑生長迅速，可生長至10多米高，霸佔后海灣泥灘，令候鳥棲息地及覓食範圍下降。長春社高級公共事務經理李少文表示，近年海桑沿后海灣河道「殺入」內陸魚塘及濕地，今年初新田一帶可見高逾兩米的海桑，認為政府應加強清除。

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