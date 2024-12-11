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港聞

港聞二

美參議院休會在即 《經貿辦法案》未上議程

【明報專訊】美國國會任期正在倒數，眾議院今年9月通過要求取消香港駐美經貿辦特殊待遇的《香港經濟貿易辦事處認證法案》，參議院至今仍未提上議程表決。根據美國參議院日程，目前距離12月20日最後開會日，僅剩不足10天，雖然理論上可在參議院休會前提交該法案並表決，但隨着會期倒數，法案通過機率漸減。而參議院本屆會期未能通過的法案，要明年新會期開始後重新提交。另邊廂，有參議員提出新法案，建議視香港與內地一樣看待，終止大部分特殊待遇。

參眾兩院跨黨派代表協商的《國防授權法法案》， 日前投票通過延長當中涉2019年生效的《香港人權與民主法案》制裁條款的有效期，但未觸及《經貿辦法案》。

港人權法案擬延5年

料周內表決

《香港人權與民主法案》賦權美國總統制裁任意拘留及破壞香港人權的人，當中設「日落條款」，至今年12月20日，而最新《國防授權法法案》建議將《香港人權與民主法案》有效期延長5年，至2029年11月底；《國防授權法法案》預計本周內表決。

有參議員提案

倡停港大部分特殊待遇

同時，美國參議院外交委員會主席、民主黨的卡丁（Ben Cardin）周一（9日）提出《2024香港政策法法案》，建議終結美國法律下有關香港與內地的差別對待。法案建議取代1992年通過的《美國-香港政策法》多個關鍵內容，表示美國法律應視香港與內地一樣看待，並刪去支持港、美交通運輸合作及文化交流的條款。

法案同時建議設港人特殊入境及難民途徑，包括首5年每年容許不超過5000名港人以特殊移民身分赴美，有科學、科技、工程、數學、醫療衛生及醫學等本科或以上學歷人士優先。由於國會會期接近尾聲，法案通過機率不高，卡丁也不尋求連任。

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