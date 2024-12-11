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智能水閘助排洪 翠屏河敬業街走廊明日開

【明報專訊】耗資約13.42億元、歷時近4年的「活化翠屏河」工程完工，當中翠屏河近敬業街一段河道走廊及相關設施明日（12日）舉行開幕典禮後對外開放，屆時麗港城居民毋須繞過翠屏河花園，可直接經園境平台及附近增設的馬路來往觀塘市中心。渠務署稱，活化後翠屏河排洪能力將提升，能抵禦「200年一遇大雨」，而「智能水閘」會形成「小瀑布」，美化環境。

渠署：可禦200年一遇大雨

翠屏河前身為約1公里長的敬業街明渠，已有約50年歷史。為配合「起動九龍東」項目，渠務署2020年7月展開「活化翠屏河」工程，提升河道排洪能力，9月完工。翠屏河集水區面積達約520公頃，相若27個維園，能惠及秀茂坪、觀塘及藍田等地居民；排洪能力將提升至每秒約150立方米、即約17秒填滿一個標準泳池。翠屏海濱跨河通道去年8月提早開放，翠屏河近敬業街一段河道走廊明日開幕典禮後開放，翠屏河其餘位置則於年內逐步開放。

渠務署排水工程部高級工程師溫南豐說「無水不成河」，敬業街明渠於旱季時會無水，河底現形，缺乏生態價值，團隊遂採取措施，包括將翠屏道至敬業街一段長約800米的河道河牀挖深約200至700毫米，並於河下游近鴻圖道位置設「智能水閘」。他說，水閘接駁天文台天氣預報，潮退時水閘會自動升起蓄水，以穩定河道水體，水閘亦會形成「小瀑布」，美化環境；潮漲或天文台預測暴雨來臨時，水閘會降低並平臥河牀排洪。

談及排洪能力，溫南豐稱翠屏河能應付「200年一遇大雨」。被問到能否應付「500年一遇」暴雨，他說「要我們這一刻超越個標準……似乎未必是容易的事，我們唯有不斷檢視」。

建6園景平台7跨河通道

為提升河道生態及景觀，渠務署保留近敬業里沿河道兩岸逾50棵細葉榕，成為觀塘「林蔭走廊」，亦增設人工濕地、翠屏河吉祥物「翠屏雀」藝術裝置及燈飾「浮蓱」等。溫南豐說，沿河共建6個園景平台及7條跨河通道，其中一條通道屬浮島，以便市民穿梭河岸。

至於改善河道氣味，渠務署在瑞和街、偉業街和偉發道設置共3個旱季截流器。渠務署排水工程部總工程師溫卓強指出，以前明渠乾涸時或會傳出臭味，穩定水體有助於減輕異味，而旱季截流器能在旱季時將雨水渠內受污染的旱流堵截，把誤落雨水渠的污水帶回污水渠，減少河道污染。

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