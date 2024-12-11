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港聞

港聞二

黎曾言未聞IPAC 官引對話質疑 英政客感謝就IPAC發文 黎回覆「不客氣」

【明報專訊】辯方昨就黎智英跟英國保守黨成員裴倫德（Luke de Pulford）的來往提問，其間法官李運騰指出，黎早前供稱從未聽過「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），但裴倫德在WhatsApp感謝黎在Twitter（現稱X）就IPAC發文時，黎卻回覆「不客氣」。黎智英解釋當時只是出於禮貌回應，自言從不認真對待裴倫德的信息，又說相關帖文由負責替自己管理Twitter帳號的「徒弟」李兆富發布。

「僅表現有禮」 稱帖文由徒弟發布

據辯方展示資料，2020年7月6日裴倫德在Twitter發文稱，英國保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）呼籲以《馬格尼茨基法案》制裁時任特首林鄭月娥，而時任英國外相藍韜文不排除該可能，翌日裴倫德把帖文連結發送黎智英。黎供稱他不曾打開上述連結，又提到裴倫德常向他發送連結，希望《蘋果》發布有關內容，對裴倫德感煩厭。

黎智英就着跟裴倫德的來往作供期間，法官李運騰指出，黎早前供稱從未聽過IPAC，但庭上展示的信息提到，2020年6月裴倫德感謝黎在Twitter就IPAC發文時，黎回應說「不客氣」。黎智英解釋，「我只是表現得有禮貌」，又稱裴倫德提及的帖文由李兆富發布，而且自己從不認真對待裴倫德的信息。法官李素蘭追問，黎只要封鎖裴倫德，便能停止被對方找麻煩；黎回應「他在為香港做好事，我不能封鎖他」。

另外辯方展示資料顯示，2020年7月6日時任壹傳媒行政總裁、認罪被告張劍虹向黎智英發信息稱，作家古德明在《蘋果》擱筆，黎回應說古德明「吹毛求疵」，同時建議找顏純鈎撰文。黎稱，古德明是因應國安法實施擱筆，他之所以形容古「吹毛求疵」，是因對方常批評他人中文水平。黎又說，顏純鈎文筆好且知識廣博，故希望邀請對方為《蘋果》撰文。

（黎智英案）

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