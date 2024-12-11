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港聞二

前美官倡辦國際示威 黎智英：曾疑屬勾結 李柱銘同日退WhatsApp群組 黎不退「免顯無禮」

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案，昨踏入第106日審訊，黎智英作供時承認反修例運動開初他加入一個私人通訊群組，成員包括助手Mark Simon、民主黨創黨主席李柱銘和美國前駐港總領事郭明瀚，翌年7月《港區國安法》實施後，郭提及「用其他方式繼續努力」，並提出創造「國際示威運動」。黎庭上稱他當時思疑有勾結外力之嫌，而自己無如李柱銘般退出群組，因相信群組不會再討論相關事宜，加上郭是他好友，退群顯得無禮。黎否認那是「勾結群組」。

節目提官員將收「保護費」 官追問

由黎智英主持的節目《Live Chat with Jimmy Lai》2020年7月9日首播。黎昨供稱，節目旨在讓海外群眾知道香港正發生的事，令香港不會消失於「國際銀幕」。據辯方庭上展示節目謄本，黎提及國安法下商人不能如常營商，需靠攏政府官員，而對方必會收取「保護費」，使香港如內地般貪污成風。法官杜麗冰問黎為何有此想法？黎答內地發生這些事。杜官追問，即黎僅將內地情况套用於香港？黎稱「我是基於事實預測」，杜官其後一度提高聲線說「這不是事實」。辯方問黎有否預計收看節目的觀眾會因而憎恨內地？黎否認。

郭明瀚提「限制中國」 黎：不明白

其後，辯方指黎智英手機通訊紀錄顯示，他與Mark Simon、李柱銘和郭明瀚（James Cunningham）同為一WhatsApp群組成員，群組2019年6月11日由郭創建，7月9日節目開播當日，郭表示「讓我們以其他方式繼續努力吧，如何限制中國」（見表）。黎庭上指郭曾離港赴美為當地政府工作，已退休多年，群組在反修例期間開立，原意是討論香港現况，集眾人之力尋找解決問題的方法。他不明白對方信息稱「限制中國」的意思，而對於郭「創造國際示威運動」之說，他思疑或涉勾結外國勢力。

辯方提到李柱銘同日退出群組，黎智英向Simon稱李柱銘「極謹慎」，「我想我們可以保留群組，雖然他（李）建議我退出」。黎推論李柱銘或覺得討論內容亮起「紅燈」，並確認李退群後曾向他發送「多維新聞」引述國安法條文的內容，提及新法律容許中央一年內「懲罰」不喜歡的人和團體。黎稱李有着他退群，但他最終無，因怕無禮和相信群組不會討論先前話題，「我沒有他（李）那麼小心」。辯方問群組是否「勾結外國勢力」群組？黎否認。

辯方其後展示，7月10日舉行的《蘋果》飯盒會結束後時任《蘋果》總編輯羅偉光在通訊平台「Slack」提及「國安法影響」，包括與專欄作家對外聯繫可轉用Signal、設24小時熱線支援被捕同事等。同日黎向Mark Simon表示他在WhatsApp找到一些「不尋常的事」，但不知是什麼，安全起見已刪除所有與郭明瀚的通訊紀錄，建議轉到Signal溝通，並開啟1小時自動刪除信息功能。辯方指警方同年8月檢取黎的手機，黎先前與郭明瀚和Simon的通訊紀錄仍在；黎解釋稱他當時或未有成功刪信息。

黎同日加入Signal群組「Jim/Jimmy/Mark Group」，成員另有Mark Simon和郭明瀚，當中Simon將信息時限設定由6小時改為1小時。黎供稱他不記得Signal群組其後有進一步討論，但肯定不涉要求制裁、封鎖或敵對行動，「這是我完全迴避的話題」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

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