衝燈撞推單車過路少年 退休漢囚13月

被告王本方（63歲，已退休）早前承認一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪候懲。暫委法官劉綺雲引述辯方求情稱，被告大學畢業後，在中學擔任實驗室技術員38年，直至60歲退休，親友皆讚揚他為人善良、奉公守法、處事謹慎及非常注意安全；辯方又指，案發後被告一直深感自責、睡不安寧，事後不打算駕駛，被告早前亦親撰道歉信，望事主早日康復。

官接納被告非蓄意衝燈

少年頭顱骨折 康復良好

劉官判刑時稱，被告駕駛的車輛撞倒事主時，以時速60多公里行駛，超速程度在同類案件不算高，接納被告非蓄意衝燈，同時批評被告駕駛時欠專注，與「完全無專注」分別不大。劉官亦概述事主的9份醫療報告內容，指傷勢嚴重的事主去年11月完成治療，目前康復進展尚算良好，可以步行、做運動，聽覺亦正常，惟仍需跟進情緒控制等問題。

劉官指出，被告的罪責屬「中度較低」，認為判監是唯一選擇，決定以監禁22.5月為量刑起點，基於被告認罪和沒有定罪及交通違例紀錄，減刑至監禁13個月。

案情指，去年5月6日晚上約10時，當時13歲的麥姓事主於大埔公路元洲仔段推單車過路，遭被告駕車衝紅燈撞倒。警方到場後發現事主不省人事，遂將他送院治理；被告則在沒有警誡下稱，「我聚完餐準備返屋企，去到紅綠燈嗰度，砰一聲就撞倒佢，跟住我停咗喺度，我完全睇唔到有架單車」。警方同晚檢閱行車記錄儀後拘捕被告。

【案件編號：DCCC 39/24】