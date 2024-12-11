明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

稱明愛醫院放「煙彈」非炸彈 反恐第二案被告：無諗住傷人

【明報專訊】《反恐條例》第二宗案件，8人涉2020年初新冠疫情期間策劃3次爆炸，昨在高院踏入第13天審訊。次被告李嘉濱與警方錄影會面承認於明愛醫院放置煙彈，稱「無諗住傷害任何人」，受威脅下放煙彈只為保障自身安全，強調「呢個唔係炸彈，只係煙彈」。李另涉虛報住址，警方在單位檢取魚生刀後接獲報失，李在警誡下道出真實地址。

本案首7名被告包括李嘉濱被控串謀犯對訂明標的之爆炸罪，李被加控妨礙司法公正罪。

SIM卡收信號引爆

控方繼續播放李嘉濱的4段錄影會面，由時任有組織罪案及三合會調查科（O記）、現任國安處的警員陳國威與同袍盤問，李表示依照外號「五飛」的男子、即首被告何卓為的指示，於2020年1月27日將煙彈放在明愛醫院，李決定放在男廁馬桶後，別稱「羅師傅」的男子把風，李未有點火並於一分鐘內離開。李解釋，煙彈內有電路板及接駁電線，SIM卡接收信號後有如火柴頭點燃着火。

李擺放煙彈後告知五飛，看新聞才知煙彈引爆，事後乘的士前往梨木樹燒烤場燒掉身上衫褲，更衣後在荃灣遊蕩再返旺角。李澄清行動只有他與五飛知悉。

大角嘴單位煮炸藥製3彈

李曾與不知名男子在大角嘴宏創方單位烹煮炸藥及倒進3個玻璃樽，一個製成煙彈放在醫院，一個因「污糟、唔鍾意」而丟棄，餘下一個狀態穩定不會自動爆炸的玻璃樽放在宏創方。

同一Tg群組 稱不知各人真名

李任職裝修判頭，租住宏創方一單位。李表示不知何卓為、吳子樂等同案被告的名字，亦不知上述不知名男子是吳子樂。李只說他和該男子、羅師傅、五飛、名叫「西瓜」男子同屬一個Telegram群組成員。李一度表示忘記女友中文名，指女友改過名，被問到是否認識潘栩彤，李稱應該是女友。

陳國威庭上供稱，他把李嘉濱帶返報稱在西營盤梅芳街某大廈1樓單位住所搜屋，李說忘記單位大門密碼，在業主協助下開門，警方檢取12把魚生刀，陳以藏有攻擊性武器罪拘捕李。後來陳獲上級通知有人報案指遺失魚生刀，李遂稱他其實住在該大廈2樓，陳再以誤導警務人員罪拘捕李。

【案件編號：HCCC186/22】

相關字詞﹕高等法院 妨礙司法公正 明愛醫院 92籤爆炸品案 企圖製造炸藥罪 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例

上 / 下一篇新聞

獅子山展對聯 陳伯罪脫 官：短暫手持不符「展示」
獅子山展對聯 陳伯罪脫 官：短暫手持不符「展示」
總督察涉呃OT罪脫 官：無法排除曾參與任務 指警員證人不可信 負責審核上司或涉疏忽
總督察涉呃OT罪脫 官：無法排除曾參與任務 指警員證人不可信 負責審核上司或涉疏忽
許金山認與博士生婚外情 稱妻揭發出軌曾約見情婦
許金山認與博士生婚外情 稱妻揭發出軌曾約見情婦
張祺忠涉殺妻案發還重審 判辭：剔除心理學家證供不公
張祺忠涉殺妻案發還重審 判辭：剔除心理學家證供不公
破欠遣散費 首部分上限研增至20萬 料86％申請獲全數覆蓋 勞福局：考慮積金取消對冲影響
破欠遣散費 首部分上限研增至20萬 料86％申請獲全數覆蓋 勞福局：考慮積金取消對冲影響
李家超今上京述職 周四立會答問取消
李家超今上京述職 周四立會答問取消
智能水閘助排洪 翠屏河敬業街走廊明日開
智能水閘助排洪 翠屏河敬業街走廊明日開
美參議院休會在即 《經貿辦法案》未上議程
美參議院休會在即 《經貿辦法案》未上議程
啟德保齡球場每局最低收費45元 下周三開放 營辦商稱多學校企業包場料生意旺
啟德保齡球場每局最低收費45元 下周三開放 營辦商稱多學校企業包場料生意旺
主場館看台幕牆展示維港景
主場館看台幕牆展示維港景
PANDA GO雕塑認捐 350元帶熊貓回家 另10名家設計特別版拍賣 收益捐海園保育熊貓
PANDA GO雕塑認捐 350元帶熊貓回家 另10名家設計特別版拍賣 收益捐海園保育熊貓
衝燈撞推單車過路少年 退休漢囚13月
衝燈撞推單車過路少年 退休漢囚13月
領保就業補貼涉未全數支薪 出版社遭政府入稟追款
領保就業補貼涉未全數支薪 出版社遭政府入稟追款
港島東西醫院聯網研合併 探討擱置東院擴建 伊院遷後保留
港島東西醫院聯網研合併 探討擱置東院擴建 伊院遷後保留
九旬翁行山迷路 失蹤兩日尋回
九旬翁行山迷路 失蹤兩日尋回
前美官倡辦國際示威 黎智英：曾疑屬勾結 李柱銘同日退WhatsApp群組 黎不退「免顯無禮」
前美官倡辦國際示威 黎智英：曾疑屬勾結 李柱銘同日退WhatsApp群組 黎不退「免顯無禮」
黎曾言未聞IPAC 官引對話質疑 英政客感謝就IPAC發文 黎回覆「不客氣」
黎曾言未聞IPAC 官引對話質疑 英政客感謝就IPAC發文 黎回覆「不客氣」
專欄提「港變集中營」 稱無意煽仇
專欄提「港變集中營」 稱無意煽仇
「欣賞港司法」 內地漢庭審拍攝罰款2000
「欣賞港司法」 內地漢庭審拍攝罰款2000
灣區熱搜：伙星學者研新技術降成本 港人闖抗衰老市場 盼業務揚海外
灣區熱搜：伙星學者研新技術降成本 港人闖抗衰老市場 盼業務揚海外
灣區熱搜：地緣政治不明朗 資本寒冬競爭烈
灣區熱搜：地緣政治不明朗 資本寒冬競爭烈
【Emily】Google年度熱搜人物 江旻憓張家朗何詩蓓三甲 美斯登「本地頭條」榜首
【Emily】Google年度熱搜人物 江旻憓張家朗何詩蓓三甲 美斯登「本地頭條」榜首
【Emily】科大推每周一日遙距工作 資助大學先例 冀吸人才
【Emily】科大推每周一日遙距工作 資助大學先例 冀吸人才
【Emily】政府3文職4.1萬份申請 較前年未全年招聘增1/4
【Emily】政府3文職4.1萬份申請 較前年未全年招聘增1/4
【Emily】創立建明集團 菲律賓許氏來港設家族辦公室
【Emily】創立建明集團 菲律賓許氏來港設家族辦公室
【Emily】港穗跨境直升機服務將開通 航程45分鐘 南航提供
【Emily】港穗跨境直升機服務將開通 航程45分鐘 南航提供
【Emily】議員參觀港鐵數據中心 了解「智慧鐵路」
【Emily】議員參觀港鐵數據中心 了解「智慧鐵路」