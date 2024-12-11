稱明愛醫院放「煙彈」非炸彈 反恐第二案被告：無諗住傷人

本案首7名被告包括李嘉濱被控串謀犯對訂明標的之爆炸罪，李被加控妨礙司法公正罪。

SIM卡收信號引爆

控方繼續播放李嘉濱的4段錄影會面，由時任有組織罪案及三合會調查科（O記）、現任國安處的警員陳國威與同袍盤問，李表示依照外號「五飛」的男子、即首被告何卓為的指示，於2020年1月27日將煙彈放在明愛醫院，李決定放在男廁馬桶後，別稱「羅師傅」的男子把風，李未有點火並於一分鐘內離開。李解釋，煙彈內有電路板及接駁電線，SIM卡接收信號後有如火柴頭點燃着火。

李擺放煙彈後告知五飛，看新聞才知煙彈引爆，事後乘的士前往梨木樹燒烤場燒掉身上衫褲，更衣後在荃灣遊蕩再返旺角。李澄清行動只有他與五飛知悉。

大角嘴單位煮炸藥製3彈

李曾與不知名男子在大角嘴宏創方單位烹煮炸藥及倒進3個玻璃樽，一個製成煙彈放在醫院，一個因「污糟、唔鍾意」而丟棄，餘下一個狀態穩定不會自動爆炸的玻璃樽放在宏創方。

同一Tg群組 稱不知各人真名

李任職裝修判頭，租住宏創方一單位。李表示不知何卓為、吳子樂等同案被告的名字，亦不知上述不知名男子是吳子樂。李只說他和該男子、羅師傅、五飛、名叫「西瓜」男子同屬一個Telegram群組成員。李一度表示忘記女友中文名，指女友改過名，被問到是否認識潘栩彤，李稱應該是女友。

陳國威庭上供稱，他把李嘉濱帶返報稱在西營盤梅芳街某大廈1樓單位住所搜屋，李說忘記單位大門密碼，在業主協助下開門，警方檢取12把魚生刀，陳以藏有攻擊性武器罪拘捕李。後來陳獲上級通知有人報案指遺失魚生刀，李遂稱他其實住在該大廈2樓，陳再以誤導警務人員罪拘捕李。

【案件編號：HCCC186/22】