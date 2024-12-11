PANDA GO雕塑認捐 350元帶熊貓回家 另10名家設計特別版拍賣 收益捐海園保育熊貓

主辦單位現時安排2500隻黑白色圖案的大熊貓雕塑展出，主辦方下周一（16日）起會推出「我要做飼養員」計劃。公眾在48小時內，於網上平台「DDTStore」以先捐先得形式，「領養」1000隻熊貓雕塑。小型熊貓雕塑及大型熊貓雕塑最低捐款額，分別是350元及550元，並可於本月26日中山公園展出後抱回家。

名家特別版底價3000元

網上平台競投 周五截止

另外，主辦方邀請10名不同界別人士為熊貓雕塑設計彩色新形象，讓公眾以價高者得形式競投10個熊貓雕塑，底價3000元，每口叫價500元。《PANDA GO！特別版》慈善拍賣今早11時在網上平台「DDTStore」進行競投，競投將於本周五（13日）早上11時截止。

主辦方「AllRightsReserved」邀請10名不同界別人士設計，包括本港藝術家王信明的《Molly Panda》，將其代表角色Molly與熊貓太空服結合，藉此將和平的信息帶往宇宙。日本藝術家花井祐介的《PROTECT OUR HABITAT》，則以熊貓手持「保護我們的竹林棲息地」的英語標語，由深受環境破壞的熊貓提醒人類要保護自然，否則將會威脅熊貓的生存及人類生活環境。

10款大熊貓中有本地代表，《牛仔與熊貓》以經典角色牛仔復出與熊貓的歡樂互動為設計意念，希望為香港人帶來滿滿的歡欣與喜悅。

主辦方稱，兩項拍賣及認購活動，所有收益將不扣除任何成本，全數捐贈予海洋公園保育大熊貓。

明報記者