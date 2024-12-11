啟德保齡球場每局最低收費45元 下周三開放 營辦商稱多學校企業包場料生意旺

學生長者收費35元 提供無障礙設施

位處啟德零售館的保齡球場「Top Bowl」昨舉辦開幕儀式，球場按國際賽事標準而建，全場40條賽道均附觸控式熒幕，並不設梯級，可供殘疾人無障礙使用。保齡球場每局按不同時段調整收費，成人每局45至58元，全日制學生及長者則每局35元至58元不等。

下月辦兩場M品牌國際賽

營運經理鄧俊熹稱球場交通便利，加上體育園區屬政府重點推動的項目，又稱已有不少學校或企業預訂「包場」，預料保齡球場開業初期人流十分暢旺。保齡球場下月將率先舉辦屬M品牌的兩場國際賽事，包括「IBF保齡球世界盃2025」及「IBF世界殘疾人保齡球錦標賽」。多名港隊代表昨亦到場試用新場館，視障運動員張凱童相信主場作賽為運動員帶來正面影響，除可提早到場練習外，亦能吸引更多市民觀看比賽。

主辦比賽的中國香港保齡球總會主席劉掌珠表示，新保齡球場建成後，香港或能籌辦更多大型賽事，相信所有涉及海外隊伍的國際比賽日後將移師啟德，盼有更多市民關注及支持。不過，劉掌珠稱，保齡球比賽未必能吸引大量觀眾入場支持，加上新場館租金較貴，「（搞比賽）不一定賺到錢，有時亦會收支不平衡，但虧損的也是總會的私己錢」。她續稱政府會資助每項賽事總開支的85%，總會須負責其餘15%費用，靠自行籌款，盼當局提高資助額，「但你很難叫他100%畀晒」。

根據啟德體育園區內的商店索引，零售館區內除設有保齡球中心，亦附天台足球場、戶外羽毛球場等運動設施，體藝館則設有運動館及攀岩牆等。

日本大型室內遊樂園海外旗艦店月底試業

此外，日本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS首間海外旗艦店亦落戶啟德，擬於本月22日在啟德零售館區的「運動健康中心」試業。遊樂園佔地3萬平方呎。旅遊平台KKday今起開售門票，票價146至323元不等。