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【Emily】Google年度熱搜人物 江旻憓張家朗何詩蓓三甲 美斯登「本地頭條」榜首

【明報專訊】Google香港噚日公布2024年度各類熱門搜尋排名，受到巴黎奧運效應，今年有唔少運動員入選唔同類別嘅排名榜。喺十大「熱搜關鍵字」，奧運劍擊金牌得主江旻憓及張家朗上榜；如果單以「本地話題人物」搜尋榜計，江旻憓、張家朗及女飛魚何詩蓓分別位列首3位。

「打羽毛球」登熱搜用語第二位

Google話，2024年度熱搜關鍵字反映今年喺香港Google搜尋上搜尋量飈升得最高嘅關鍵字，頭3位依次為「美國大選」、香港電影「九龍城寨之圍城」及足球盛事「歐國盃」。

今年2月球王「美斯」來港但無落場，事件引發軒然大波，「美斯」都成為今年熱搜「本地頭條」首位，其次係有藝人公開兒子患上嘅「天使綜合症」，以及未知推行日期嘅「垃圾徵費」。「美斯」同時成為熱搜「環球話題人物」首位，其次為跳水金牌得主全紅嬋。

人物方面，「本地話題人物」搜尋榜首3位分別係去咗馬會工作嘅江旻憓，張家朗及何詩蓓；「何伯」「何太」一齊上榜，而即將卸任嘅港大校委會主席「王沛詩」就排第十位。

Google並設「熱搜用語意思」排名，其中「打羽毛球」排第二，而首位係「SLDPK」，都係Z世代會講嘅詞彙。

相關字詞﹕美斯 何詩蓓 張家朗 江旻憓 Google年度搜尋榜

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