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港聞二

港島東西醫院聯網研合併 探討擱置東院擴建 伊院遷後保留

【明報專訊】北部都會區將改變本港人口分佈，醫衛局常秘陳松青昨日稱考慮人口結構變動，須重整醫管局聯網，探討方向之一是合併港島東和港島西聯網。據悉，政府正探討擱置東區醫院擴建，而原擬拆卸重建的伊利沙伯醫院將保留，未有最終決定。港島東和港島西聯網前總監陸志聰認為，合併聯網須確保不會關閉急症室，個別專科合併有助集中資源，提升服務。有病人組織和議員認為醫療規劃不應只看人口，亦須考慮區內服務種類和病人便捷。

醫衛局出稿補充，正按預期人口分佈和結構變化，檢視和規劃聯網劃分及醫院定位分工，其中聯網內醫院運作需理順補足，協同為區內社群提供全面和配合的服務，包括確保急症室與服務範圍的距離維持在合理範圍，並改善整體服務安排。局方稱預期整合聯網後將全部保留區內所有急症或重症醫院，不存在市民要就一般疾病跨區求診或探病。

醫衛局：人口分佈變 檢視醫院分工

料全數保留急症或重症醫院

政府正敲定第二個十年醫院發展計劃，早前公布擬定19個項目，包括東區醫院增建500張牀的日間醫療服務大樓，以及當伊利沙伯醫院服務遷至2026年落成的啟德醫院後，在原址興建牀數未定的新醫院。綜合消息，政府正探討擱置興建東院日間醫療大樓，並保留伊院大樓全面發展成日間醫療中心，未有最終決定。

遷啟德後伊院或作日間中心 未定案

陳松青昨在商台節目被問是否將合併港島東和港島西聯網，他稱政府預料未來市區人口下跌，新界人口大幅增長，港島人口將少於新界東或新界西聯網，有需要重整聯網，正檢討最符合成本效益的服務擺位。他承認合併該兩聯網是探討方向之一，會考慮人口變化如長者比例，未有定案，會在第二個十年計劃交代。

規劃署今年3月公布最新推算，2031年港島約有110萬人，較2021年少9.3萬人；新界東和新界西聯網地區約有145萬和135萬人，較2021年增約12.8萬和17.2萬人（見表）。

陸志聰說，醫療規劃大前提是跟人口，若人口分佈大變便須重整聯網。他預計日後只會整合個別較少症的專科，能提升病人安全、醫療質素和醫護培訓，亦可節省人力資源，即使不便病人亦可接受，且現時港島交通網絡遠勝當年規劃瑪麗醫院和東院之時。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，聯網規劃不應只看人口，瑪麗服務人口雖少，但有教學用途及肝移植等獨有服務和嶄新技術。他說整合聯網過程複雜，須考慮行政管理、日常運作、人力規劃，亦非「整合完多了資源就抽調去新界北這麼簡單」。

社協：不應只看人口 林哲玄：首要保便捷

醫衛界立法會議員林哲玄認為，重整聯網涉行政考慮，與服務規劃是兩回事，最重要確保區內有完整和便捷醫療服務。立法會衛生事務委員會主席陳凱欣稱，配合北都而重新規劃不應影響現有醫院重建或擴建，因不少醫院老化，且需新空間引進新儀器和服務。

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