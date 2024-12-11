張祺忠涉殺妻案發還重審 判辭：剔除心理學家證供不公

牽涉「減責神志失常」抗辯

上訴庭副庭長麥機智、上訴庭法官薛偉成及潘敏琦今年2月聽取陳辭後，裁定張祺忠就定罪上訴得直。張祺忠在原審以可減責至誤殺罪的神志失常作辯護理由，判辭引述上訴方爭議原審法官沒恰當總結控方基礎，促請陪審團拒納辯方精神科醫生證供，法官應撤回謀殺罪。上訴庭反駁，涉案證據包括張祺忠曾花力氣藏屍，控方有合理基礎挑戰辯方抗護理由。

上訴方又投訴原審法官在解釋「重大損害」的字眼錯誤引導陪審團。原審法官當時指沒有科學測試可讓陪審團辨別何謂重大損害，提到「重大」是普通詞彙，由陪審團運用人生經驗來決定。上訴庭認為原審法官已作適當引導。

指「重大損害」解釋誤導陪審 上訴庭：原審官已適當引導

上訴方另爭議原審法官錯誤引導剔除辯方證人、臨牀心理學家鄭健榮的證供。鄭當時認為張祺忠壓抑自己情緒，控制情緒能力低，鄭對於張無法回想殺妻過程不感意外，指當人承受極大壓力、情緒騎劫理性時，可能忘記事情。律政司一方則稱，張祺忠的心理狀况應交由精神科專家判斷。

上訴庭指難以接受律政司一方說法，被告是否神志失常需由精神科醫生診斷，以作為醫學證據，但心理學家的證供也可呈堂，並和神志失常的抗辯理由相關。上訴庭認為精神科醫生和心理學家同樣專門從事精神健康範疇，雖然心理學家不是醫生，但他們受訓後可給予治療，當陪審團要考慮張祺忠是否神志失常，法官不應剔除鄭健榮的證供。

【案件編號：CACC213/20】