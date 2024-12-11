許金山認與博士生婚外情 稱妻揭發出軌曾約見情婦

情婦上門為小孩補習

現無律師代表的被告許金山（案發時50歲）以英語自辯。許表示妻子黃秀芬婚後為家庭主婦，夫婦共養育4名子女。他提及於2004年認識學生李泳怡（Shara），兩人最初不相熟，他做下腔靜脈受孕胎壓迫研究時找Shara幫忙撰寫放射報告，兩人於2006年關係更進一步。

許金山自言中文不佳，無法教導小孩做中文功課，Shara會上門為小孩補習。許有時帶小孩外出游泳，Shara也會參與，後來不知何故，他「被Shara的外表吸引了」。他和Shara經常聊天和打情罵俏，關係愈來愈親密，成為情侶。

稱與妻性生活不順

被揭出軌一度分手

許說與妻性生活不順，多年來分房睡覺，他改向Shara尋求安慰。許稱現時回想，不太記得自己為何出軌，但他和Shara均有共識，這段關係不會長久。他提及Shara年幼喪父，在破碎家庭長大，所以他向Shara表明婚外情不能影響許氏一家，兩人要保持低調。

許金山透露數個月後妻子察覺他出軌，對他背叛婚姻相當痛苦。許一度和Shara分手，兩人僅保持工作來往，Shara亦不再為許家小孩補習，但他感沮喪難受，遂向Shara提議復合。許說，妻子知道後激動落淚，要求和Shara單獨見面。妻子和Shara相約在私家車上聊天，許不知道具體對話內容。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 389/23】