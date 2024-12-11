明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

許金山認與博士生婚外情 稱妻揭發出軌曾約見情婦

【明報專訊】中大醫學院麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉2015年毒殺妻子黃秀芬及次女許儷玲，被控兩項謀殺罪，昨日於高院續審。許金山自辯承認和博士學生李泳怡發展婚外情，形容兩人猶如小朋友追求「興奮」，不打算維持長久關係。許稱妻子一度和情婦見面對質，他擔心妻子持刀攻擊情婦，幸最後沒有事發生。

情婦上門為小孩補習

現無律師代表的被告許金山（案發時50歲）以英語自辯。許表示妻子黃秀芬婚後為家庭主婦，夫婦共養育4名子女。他提及於2004年認識學生李泳怡（Shara），兩人最初不相熟，他做下腔靜脈受孕胎壓迫研究時找Shara幫忙撰寫放射報告，兩人於2006年關係更進一步。

許金山自言中文不佳，無法教導小孩做中文功課，Shara會上門為小孩補習。許有時帶小孩外出游泳，Shara也會參與，後來不知何故，他「被Shara的外表吸引了」。他和Shara經常聊天和打情罵俏，關係愈來愈親密，成為情侶。

稱與妻性生活不順

被揭出軌一度分手

許說與妻性生活不順，多年來分房睡覺，他改向Shara尋求安慰。許稱現時回想，不太記得自己為何出軌，但他和Shara均有共識，這段關係不會長久。他提及Shara年幼喪父，在破碎家庭長大，所以他向Shara表明婚外情不能影響許氏一家，兩人要保持低調。

許金山透露數個月後妻子察覺他出軌，對他背叛婚姻相當痛苦。許一度和Shara分手，兩人僅保持工作來往，Shara亦不再為許家小孩補習，但他感沮喪難受，遂向Shara提議復合。許說，妻子知道後激動落淚，要求和Shara單獨見面。妻子和Shara相約在私家車上聊天，許不知道具體對話內容。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 389/23】

相關字詞﹕高等法院 中大醫學院 毒氣 瑜伽球 謀殺罪 許金山

上 / 下一篇新聞

獅子山展對聯 陳伯罪脫 官：短暫手持不符「展示」
獅子山展對聯 陳伯罪脫 官：短暫手持不符「展示」
總督察涉呃OT罪脫 官：無法排除曾參與任務 指警員證人不可信 負責審核上司或涉疏忽
總督察涉呃OT罪脫 官：無法排除曾參與任務 指警員證人不可信 負責審核上司或涉疏忽
張祺忠涉殺妻案發還重審 判辭：剔除心理學家證供不公
張祺忠涉殺妻案發還重審 判辭：剔除心理學家證供不公
破欠遣散費 首部分上限研增至20萬 料86％申請獲全數覆蓋 勞福局：考慮積金取消對冲影響
破欠遣散費 首部分上限研增至20萬 料86％申請獲全數覆蓋 勞福局：考慮積金取消對冲影響
李家超今上京述職 周四立會答問取消
李家超今上京述職 周四立會答問取消
智能水閘助排洪 翠屏河敬業街走廊明日開
智能水閘助排洪 翠屏河敬業街走廊明日開
美參議院休會在即 《經貿辦法案》未上議程
美參議院休會在即 《經貿辦法案》未上議程
啟德保齡球場每局最低收費45元 下周三開放 營辦商稱多學校企業包場料生意旺
啟德保齡球場每局最低收費45元 下周三開放 營辦商稱多學校企業包場料生意旺
主場館看台幕牆展示維港景
主場館看台幕牆展示維港景
PANDA GO雕塑認捐 350元帶熊貓回家 另10名家設計特別版拍賣 收益捐海園保育熊貓
PANDA GO雕塑認捐 350元帶熊貓回家 另10名家設計特別版拍賣 收益捐海園保育熊貓
稱明愛醫院放「煙彈」非炸彈 反恐第二案被告：無諗住傷人
稱明愛醫院放「煙彈」非炸彈 反恐第二案被告：無諗住傷人
衝燈撞推單車過路少年 退休漢囚13月
衝燈撞推單車過路少年 退休漢囚13月
領保就業補貼涉未全數支薪 出版社遭政府入稟追款
領保就業補貼涉未全數支薪 出版社遭政府入稟追款
港島東西醫院聯網研合併 探討擱置東院擴建 伊院遷後保留
港島東西醫院聯網研合併 探討擱置東院擴建 伊院遷後保留
九旬翁行山迷路 失蹤兩日尋回
九旬翁行山迷路 失蹤兩日尋回
前美官倡辦國際示威 黎智英：曾疑屬勾結 李柱銘同日退WhatsApp群組 黎不退「免顯無禮」
前美官倡辦國際示威 黎智英：曾疑屬勾結 李柱銘同日退WhatsApp群組 黎不退「免顯無禮」
黎曾言未聞IPAC 官引對話質疑 英政客感謝就IPAC發文 黎回覆「不客氣」
黎曾言未聞IPAC 官引對話質疑 英政客感謝就IPAC發文 黎回覆「不客氣」
專欄提「港變集中營」 稱無意煽仇
專欄提「港變集中營」 稱無意煽仇
「欣賞港司法」 內地漢庭審拍攝罰款2000
「欣賞港司法」 內地漢庭審拍攝罰款2000
灣區熱搜：伙星學者研新技術降成本 港人闖抗衰老市場 盼業務揚海外
灣區熱搜：伙星學者研新技術降成本 港人闖抗衰老市場 盼業務揚海外
灣區熱搜：地緣政治不明朗 資本寒冬競爭烈
灣區熱搜：地緣政治不明朗 資本寒冬競爭烈
【Emily】Google年度熱搜人物 江旻憓張家朗何詩蓓三甲 美斯登「本地頭條」榜首
【Emily】Google年度熱搜人物 江旻憓張家朗何詩蓓三甲 美斯登「本地頭條」榜首
【Emily】科大推每周一日遙距工作 資助大學先例 冀吸人才
【Emily】科大推每周一日遙距工作 資助大學先例 冀吸人才
【Emily】政府3文職4.1萬份申請 較前年未全年招聘增1/4
【Emily】政府3文職4.1萬份申請 較前年未全年招聘增1/4
【Emily】創立建明集團 菲律賓許氏來港設家族辦公室
【Emily】創立建明集團 菲律賓許氏來港設家族辦公室
【Emily】港穗跨境直升機服務將開通 航程45分鐘 南航提供
【Emily】港穗跨境直升機服務將開通 航程45分鐘 南航提供
【Emily】議員參觀港鐵數據中心 了解「智慧鐵路」
【Emily】議員參觀港鐵數據中心 了解「智慧鐵路」