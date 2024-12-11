總督察涉呃OT罪脫 官：無法排除曾參與任務 指警員證人不可信 負責審核上司或涉疏忽

上司稱簽核防毁證據 官質疑不合邏輯

被告葉春榮涉嫌虛報於2019年8月的7個時段逾時工作（OT），原被控一項公職人員行為失當罪，以及7項代理人使用虛假文件欺騙主事人的交替控罪。控方在審訊傳召兩名替被告簽署OT津貼表格的上司，當中時任沙田警區分區指揮官馬勝遠供稱，為免被告毁滅證據，遂在電腦系統簽核津貼。裁判官莫子聰裁決時質疑，若被告刪除證據，會在警方電腦留下紀錄，質疑馬的說法不合邏輯。莫官又稱，馬供稱對被告申領OT起疑，卻無即時檢查被告的警員記事冊，事隔3天才檢查，加上馬在盤問下更改證供，可信度成疑。

助理分區指揮官（行動）劉德儀（音譯）則供稱，當時集中處理緊急行動，無定期審核下屬申領OT表格，只會抽查。莫官表示，劉手上有警員記事冊、分區報告等所有資料，可以審核被告申領時數是否真確，認為劉無準備履行職務。莫官又引述證據稱，劉2019年8月部分日子主力行政事務，毋須參與緊急行動，質疑她供稱事忙只是藉口，或涉及疏忽。

官稱被告自招嫌疑 拒批訟費

莫官表示，被告申報在「保衛警署」行動完結後OT，而劉德儀沒有查問和調查被告的工作性質，無法完全排除被告曾參與「保衛警署」或「踏浪者行動」任務。莫官強調，控方無證據顯示被告當時沒有身在警署，亦無證據顯示被告沒有OT工作，裁定控罪不成立。辯方裁決後申請索取訟費；莫官認為被告自招嫌疑，拒批訟費。

【案件編號：STCC 1716/23】