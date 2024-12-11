灣區熱搜：地緣政治不明朗 資本寒冬競爭烈

研發周期長 投資者不願等

「現在無論是傳統藥企還是創新藥企，從市場、政策或資本層面都很困難。」葉子壕說，因為製藥周期長，通常會兼做一些落地快、有效益的子項目以保障現金流。他解釋，內地藥企產業鏈成熟、效率高，原本多是幫歐美機構做CDMO（合約開發生產組織）或CRO（合約研究組織），但由於地緣政治不明朗，歐美藥企對外判合約至中國有顧慮，這導致內地藥企不斷壓價「捲到飛起」（惡性競爭），或轉行做化妝品，否則很難堅持。

嘆業界良莠不齊 倡教育消費者

目前在抗衰老領域應用得較廣的是醫學美容或是保健品，但葉子壕感慨業內良莠不齊，甚至劣幣驅逐良幣，「好多假嘢，例如有美容院聲稱提供幹細胞注射，本身資質就未必100%合規，本來一份料應該用一億個單位的幹細胞，可能被稀釋5次、10次，就算是真的幹細胞，但數量上不足夠」。如果有效成分含量過低，或已經失去活性，就變成商家營銷概念，發揮不了實際作用。他認為最終仍是要教育消費者擦亮雙眼，不要貪價錢平，而是應選擇「畀足料」的產品。