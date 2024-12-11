灣區熱搜：伙星學者研新技術降成本 港人闖抗衰老市場 盼業務揚海外

明報記者 林迎

曾留英8年的葉子壕（圖）大學修讀管理專業，自2015年開始創業，最早在香港科學園開過一間3D打印公司。葉解釋，3D打印獲醫療領域廣泛應用，他也藉此自2017年起進入醫療行業，後來接觸到長壽研究。

稱內地長壽產業見規模 港落後

雖然在公眾看來，「長生不老」仍是天方夜譚，但常常穿梭於各類長壽研究科學論壇的葉子壕發現，海外已有過百萬的「生物極客」（biohacker）群體。他們相當大部分是富豪或明星，每年嘗試用各類方法延壽，不惜一擲千金，甚至在自己、家人身上做實驗。「香港在抗衰老這個領域是有點落後，香港的有錢人都是到其他地方去尋找長壽療法。」葉子壕稱，除歐美外，內地在該領域亦發展得相當快，有大型商業綜合平台牽頭做科普推廣、組織學術會議、投資初創公司並對接上下游供應鏈，引進國際最新療法到內地，或轉介有需要的人赴國外就醫，整個產業已初見規模。

天然抗老物質難提取 合成降成本

據他了解，現時國際科研圈對於衰老有很多不同指標，其中之一是衰老細胞，「衰老細胞不會自然死亡、分解，而是像殭屍一樣攻擊其他正常細胞。當衰老細胞愈積愈多，身體組織就會出現問題」。葉解釋，想要逆轉衰老，首先要檢測體內有多少衰老細胞，判斷其數量，再通過「反老藥」（senolytic）將之清除，以此應對老年慢性疾病，維持機能與活力。自2019年開始，歐美對「反老藥」的研究呈現爆發式發展趨勢；2021年中科院聯合美國梅奧診所、巴克衰老研究所科研人員共同發現葡萄籽中含有的多酚類物質PCC1，可延長老鼠壽命64%，相當於人類的120歲，老鼠的運動、認知能力都有提升，甚至長出新的毛髮。PCC1雖然天然、無害，但因為含量微小，若完全由葡萄籽中提取，每公斤成本高達100萬至200萬元（人民幣，下同）。

2022年，葉子壕與合伙人在深圳觀瀾創立朗華生物科學（深圳）有限公司，是亞洲首家以攻克清除衰老細胞為主要目標的生物科技公司，組建由新加坡國立大學博士後領銜、集結國內外科研人員的研發團隊，半年後在實驗室中以仿生酶催化工藝合成PCC1，使其成本降至每公斤數萬元。葉子壕稱，與競爭同行相比，朗華生物的PCC1是目前行內「性價比」最高、最有產業化前景。

賣原料技術 盼與藥妝外企合作

「未來PCC1既可以口服，也可以用微針注射於皮膚，可以單用，亦可以與其他抗老藥聯用。」朗華生物還可提供衰老細胞檢測和技術方案，但葉子壕表示自己不會直接做產品，目前正在洽談的合作方均是醫院或長壽診所，「我們想做技術方，賣原料或技術授權，因為我們並不擅長搞營運、做市場化」。

此外，葉子壕還希望與海外的大型化妝品、保健品或藥企合作，這些企業更能接觸到目標消費者，「我和不少業內人士溝通過，都認為過去hit的抗衰老物質全是（海外）大牌子帶火（帶起潮流）。不是說內地品牌沒有創新，但講到科研新概念，消費者會更信國外牌子，總感覺內地產品只是做『平替（平價代替品）』」。

正做人體安全測試

現時朗華生物的PCC1已經通過老鼠實驗，正在做人體安全測試，下一步可以推展到臨牀測試。他又說，目前產能約為每月數公斤，未來若擴大規模，有望提升至數十至100公斤。