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港聞

港聞二

超載失事女友亡 貨車司機囚21月

【明報專訊】一輛超載貨車2022年沿屯門公路行駛，駛至藍地交匯處時失事翻側，司機女友被拋出車外，當場證實死亡。司機事後聲稱「望一望油表」而分心，他承認危險駕駛引致他人死亡罪，昨於區院判囚21個月，另須停牌5年和接受駕駛改進課程。法官稱涉事貨車超載3.6%，構成加刑因素，案情嚴重性為中至高。法官亦批評被告短時間內轉換行車線，對乘客和道路使用者構成危險。

求情稱一直悲痛 幸獲女友家人原諒

辯方求情表示，被告文俊基（現24歲）的父親當日抱恙，他代父親運送餐廳桌布，首次駕駛車長6米的重型貨車。辯方續稱，被告知悉女友在車禍去世，一直活在悲痛中，幸獲女友家人原諒。

暫委法官周燕珠表示，涉事貨車超載貨物，比載貨限制超出3.6%，而有關路段最高時速每小時70公里，貨車失事會造成衝擊。對於被告自稱一時失去專注力，周官指即使他低頭檢查油表，雙手應該緊握軚盤，斥被告沒有坦白交代原因。

自言分心望油表 官批沒坦白

周官考慮證據後認為，被告太遲換線，沒有保持足夠行車距離，導致貨車失控。周官提及，雖然事主家屬已原諒被告，但法庭量刑要考慮家屬感受，顧及事件奪去一條年輕的生命。周官採納兩年9個月為量刑起點，經認罪扣減，被告減刑至22個月；周官考慮被告承受巨大衝擊，酌情減刑一個月，判囚21個月。

案情指，被告2022年11月19日沿屯門公路駕駛貨車，其女友張尉彤在乘客座位。貨車駛至藍地交匯處時，突然失控撞向路壆和路牌，女友被拋出車外，當場死亡。被告事後稱一時分心，「望一望油表」就撞向前方。根據死因報告，事主死於身體多處受傷。

【案件編號：DCCC 1082/23】

相關字詞﹕區域法院 危險駕駛導致他人死亡 奪命交通意外 貨車司機

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