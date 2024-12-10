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港聞二

佐除夕煙花 關口交通加班 陳國基主持工作組免重演旅客滯留

【明報專訊】旅遊發展局今年續辦除夕倒數煙花匯演。去年倒數活動後，大量旅客滯留跨境車站及港鐵站，未能趕過關返內地，內地社交平台「小紅書」一片罵聲。據了解，政務司長陳國基主持的節慶安排跨部門工作小組，日內將開會籌備多項措施預防滯留事件重演。保安局已提出，延長除夕的關口服務時間，包括羅湖口岸及深圳灣口岸；運輸及物流局稱，交通營辦商會增加班次及調整服務時間。

香港聖誕氣氛佳，加上內地放寬深圳居民一簽多行政策，料節日會吸引內地客來港參與倒數等活動。政務司長陳國基主持的節慶安排跨部門工作小組，日內會召開會議，督導各政府部門有關旅客的整體協調工作，涉及旅遊、保安及運輸等部門參與。

保安局：已上報國家口岸部門審批

保安局回覆表示，因應本港有跨年倒數煙花匯演，香港和深圳政府已商討好延長除夕的關口服務時間，包括羅湖口岸及深圳灣口岸。保安局稱，內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門審批，詳情盡快公布。運輸及物流局表示，運輸署與各交通營辦商會有相應交通安排，包括在服務時間及班次上配合，並透過不同渠道發放最新交通資訊，詳情將再公布。

旅發局：中環至北角 西九至尖東可賞煙花

旅發局公布維港除夕倒數煙花匯演詳情，匯演長12分鐘，煙花闊度1300米，局方建議市民可於港島由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海旁的8個建議位置觀賞煙花匯演。

今次煙花匯演主題為「幸福樂章」，焦點包括首次在香港展示、糅合七色彩煙及銀閃煙花的「七彩祥雲」，以及採用經特別調配顏色的煙花特效「繁花盛放」，呈現多種顏色、多層次的煙花群，象徵美好完滿家園。3座港島地標建築的樓頂將於除夕晚11時起，每15分鐘發放共4次「許願流星」，讓市民旅客許下新年願望。

相關字詞﹕聖誕節 延長通關 通關 旅發局 除夕煙花音樂匯演 除夕倒數

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