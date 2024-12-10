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港聞二

反恐第二案 次被告稱擬退出 遭首被告威迫放煙彈

【明報專訊】《反恐條例》第二宗案件，8人涉2020年初新冠疫情期間策劃3次爆炸，昨於高院第12天審訊。拘捕警員供稱，擔心次被告李嘉濱身攜炸彈並爆炸傷及途人，於是入後巷搜身。而當時駐守有組織罪案及三合會調查科、現任國安處的警員作供講述，接手處理時發現李嘉濱左頸有傷。庭上播放李的錄影會面，他稱被同謀指示在醫院放炸彈迫使政府封關，李認為「件事太大」，他「承受不起」故欲退出，但對方以他及家人性命威脅。

被告為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文，首7名被告被指參與當年1月27日明愛醫院及2月2日羅湖港鐵站炸彈事件，再擬於3月8日悼念周梓樂時引爆炸彈。第33名監視警員在代表李嘉濱的大律師盤問下稱，3月7日晚拘捕李及帶他入旺角道後巷搜身，李被制服時腳部前後移動，掙扎大叫「唔好」；當李失平衡，他順勢跟李「一齊瞓落地下」，但他的身體沒壓着李。

警供辭寫後巷搜身保私隱 庭上稱憂炸彈爆

對於警員早前供稱當時街上人流不多，辯方質疑把李帶入後巷如何保障公眾安全。警員稱，若李身上有炸彈，「炸彈嘅傷害係360度」，入後巷可將爆炸傷害減少一半。辯方追問「驚喺佢身上爆？」警員回答「當然驚」。辯方引述警員的書面供辭只說因街上多人，為保障李的私隱而帶他入後巷，而警員事隔4年的說法有別；警員作供重申以上全是他的考量，惟在供辭無寫下，又稱炸傷一人都多，何况該處不止一個人。

辯方質疑拘前無表身分打人 警否認

辯方指出，警員實情從後扯李倒地，令李眼鏡飛脫、手上電話掉下，再按着李的背部和手，從無表露身分，李高呼「打劫、救命」，警員跪在李的頸項，並掩蓋李的口部帶他入後巷，以免遭人見到逼供過程，又踢李的膝蓋致他趴在地上。警員一概否認。

和李嘉濱錄口供、現任國安處警員的陳國威供稱，原被指派於3月7日行動中負責拘捕，當晚在李被捕後到場接手，李在警誡下稱「明愛炸彈係『五飛』叫我放嘅，因為佢用我條命嚟威脅我」。陳在警署後向值日官匯報李的頸傷，值日官判斷傷痕約長3厘米，但李稱毋須求醫、沒有投訴。陳憶述李得悉權利後沒要求聯絡律師，陳另與同袍從李的腰包檢取約4.5萬元現金等物。

控方指稱，首被告何卓為外號是「五飛」。李在錄影會面形容，2019年7月在Telegram認識的「五飛」是與他持共同理念的抗爭者，「五飛」認為港府無管制內地人入境，導致疫情在香港擴散，要求李去明愛醫院放炸彈，對方恐嚇他若不順從就會打殺李或其家人。李透露以約1.2萬元向內地賣家買了一公噸硝酸鉀材料，並承認在1月26日與一名男子在大角嘴宏創方混合烹煮炸藥，翌日由名為「羅師傅」的男子把風，李把煙彈放在醫院男廁，廁所內有其他人。聆訊今續。

【案件編號：HCCC186/22】

相關字詞﹕高等法院 妨礙司法公正 企圖製造炸藥罪 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 92籤爆炸品案 新冠疫情 反恐條例

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