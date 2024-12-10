詹培忠助佳寧借殼揚名 議員任內罪成 坐牢後再當選

曾任球會精工寶路華領隊

詹培忠現年78歲，籍貫廣東潮州。他1957年來港，1969年遠東交易所成立後，詹在父親友人幫助下成為交易所的出市代表。70年代本地足球隊因香港製造業興盛而獲得贊助，詹先後出任「精工」及「寶路華」的高層，兩支球隊當時均為甲組球隊。至1980年，詹協助商人陳松青為佳寧集團借殼上市，後者在數年內由股價狂飈16倍至停牌清盤，成為電影《金手指》的取材故事。

詹從1991至1998年出任立法會金融服務功能界別議員，1998年因偽造文書罪成而入獄，監禁期間再因於選舉中賄賂選民之事罪成判罰10萬元。至2004年，詹再度出任同一功能界別的議員，直至2012年換屆。詹培忠的兒子詹劍崙於2008年在父親安排下出任亞洲資源的執行董事兼公司主席，詹氏父子2016年一同參選立法會，詹培忠參選港島區直選，其子參選金融服務界，雙雙落選。

詹培忠亦有從商，根據控方案情，由詹持有的亞洲資源主要業務收入是製藥及礦業，但年年虧損，2012至2013間更錄得1.9億元虧損。案發時詹曾透露持有兩間待沽的空殼公司，其中一間「殼價」3.2億元，另一間為「殼價」2.1億元的亞洲資源。