詹培忠助佳寧借殼揚名 議員任內罪成 坐牢後再當選

【明報專訊】有「潮州怒漢」之稱的詹培忠，1970至80年代活躍於香港的足球壇與金融界，他曾為「寶路華」及「精工」兩支足球隊的領隊，亦因助佳寧集團借殼上市，得到「金牌莊家」稱號。90年代起，詹踏足政壇，出任立法會金融服務功能界別議員，1998年因偽造文書罪成入獄一年，被褫奪議員資格，後經過6年重返政壇，故早前審訊中出現如此一幕，詹於廉署錄影會面中自言是香港首名出獄後還能再次當選的立法會議員。
曾任球會精工寶路華領隊
詹培忠現年78歲，籍貫廣東潮州。他1957年來港，1969年遠東交易所成立後，詹在父親友人幫助下成為交易所的出市代表。70年代本地足球隊因香港製造業興盛而獲得贊助，詹先後出任「精工」及「寶路華」的高層，兩支球隊當時均為甲組球隊。至1980年，詹協助商人陳松青為佳寧集團借殼上市，後者在數年內由股價狂飈16倍至停牌清盤，成為電影《金手指》的取材故事。
詹從1991至1998年出任立法會金融服務功能界別議員，1998年因偽造文書罪成而入獄，監禁期間再因於選舉中賄賂選民之事罪成判罰10萬元。至2004年，詹再度出任同一功能界別的議員，直至2012年換屆。詹培忠的兒子詹劍崙於2008年在父親安排下出任亞洲資源的執行董事兼公司主席，詹氏父子2016年一同參選立法會，詹培忠參選港島區直選，其子參選金融服務界，雙雙落選。
詹培忠亦有從商，根據控方案情，由詹持有的亞洲資源主要業務收入是製藥及礦業，但年年虧損，2012至2013間更錄得1.9億元虧損。案發時詹曾透露持有兩間待沽的空殼公司，其中一間「殼價」3.2億元，另一間為「殼價」2.1億元的亞洲資源。