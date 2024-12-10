詹培忠父子賣殼案詐騙罪成還押 下月判刑 官斥上市公司當私產欺負小股東

買家潛逃 手下洗錢罪成

被告為詹培忠（現年78歲，下同）及時任亞洲資源主席詹劍崙（55歲）。涉案商人馬鐘鴻（51歲）前年潛逃後法庭發手令通緝；另一被告王蓓麗（68歲）案發時為馬的「人頭」，助馬處理4200萬元犯罪得益，昨日被裁定一項「洗黑錢」罪成，押後至同日候判。控方在定罪後透露詹培忠過往有案底（見另稿），亦申請充公令，於判刑日處理。

主席身分准集資 稱自己沒從中得益

控方案情稱，詹氏父子2013年7月與馬鐘鴻私下達成「賣殼」協議，以亞洲資源股權總值3億元計算，由馬向詹培忠支付2.1億元，以控制亞洲資源七成以上股權。翌月，詹劍崙以公司主席身分主持董事會議，通過及批准發行可換股票據以集資逾5.5億元，由馬安排「人頭」認購票據。詹劍崙在會議沒披露「賣殼」協議，申報自己於集資計劃沒得益。事後亞洲資源發公告，表明沒有董事或股東在可換股票據一事擁有重大權益。

「人頭」持股免全面收購 小股東失選項

法官練錦鴻於判辭指出，馬鐘鴻的助理X作為控方證人供稱，馬因預料透過旗下另一內地上市公司（H股）集資不會輕易得到中國證監會批准，又嫌棄將註冊公司在香港上市的過程冗長，於是萌生「買殼」想法。「買殼」本身不犯法，亦毋須向聯交所申報，問題在於有否向聯交所與亞洲資源董事會隱暪協議。練官提及，案中出現「人頭」的財技，利用他人代為持有股份，可避免實際擁有人因持有多於三成股權需申報，從而觸發全面收購，如詹培忠由他的好友吳良好作為「人頭」持股，練官稱有關做法不誠實，尤其詹「在金融界打滾多年」理應知道此點。

判辭續稱，詹氏父子均有與馬鐘鴻商談，「買殼」在詹劍崙利用公司主席身分逐步達成，詹氏父子事後宣稱完成「賣殼」責任，可見二人清楚「賣殼」協議，協助馬取得亞洲資源控制權。詹劍崙理應知道須向董事會及股東披露全部資訊，惟從案中手法可見，案中同謀者將上市公司視為可私相授受、私人圖利的手段，利用財技將上市公司當成私產轉賣，使小股東未能獲得強制收購的選項；案中發行票據及隱暪購股者身分的做法，亦令董事會無法保障股東利益及上市科未能執行公眾責任，故裁定詹氏父子罪成。

證監會歡迎裁決 廉署稱續打擊

證監會法規執行部執行董事魏弘福歡迎裁決，稱向公眾傳遞明確信息，就是任何人都不應利用本身職位謀取私利，損害少數股東利益。廉署發言人表示，公署會繼續與各金融監管機構緊密合作，打擊上市公司貪污和相關罪行，並透過制度防貪和宣傳教育，持續提升上市公司誠信管治，維護香港金融市場廉潔和公平運作，鞏固各持份者對金融體系的信心。

【案件編號：DCCC 439/22】