【Emily】再泊兩郵輪 無人龍有車龍 有的士司機怨通知早到齋等

話浪費外面繁忙時段生意

經過上月嘅「人等車」事件，文體旅局上個禮拜開會商討改善措施，剛過去嘅禮拜五大型郵輪「海洋光譜」號來港時落實，包括安排碼頭嘅巴士早啲開出、以唔同渠道通知的士業界有關郵輪泊岸嘅信息，並向到場載客嘅的士司機派發100蚊石油氣券等。

名人極致號嘅旅客噚日朝早7點鐘左右陸續行出抵港大堂，大多數人揀搭的士或到觀塘apm商場嘅免費接駁巴士。記者所見，旅客約10點鐘就走晒，挪威奮進號之後泊岸，旅客同樣有序離開。

唔少的士6點幾就開始駛入碼頭，的士站唔見人龍只見車龍，龍尾曾排到去巴士站對出，有司機忍唔住落車望吓有冇客。部分司機好唔滿意太早被通知到場，有司機話為咗駛入碼頭放棄外面嘅客源，結果嚟到要等成個鐘，講明下次唔會再嚟。