【Emily】再泊兩郵輪 無人龍有車龍 有的士司機怨通知早到齋等

【明報專訊】啟德郵輪碼頭噚日朝早迎來兩艘大型郵輪停泊，分別係各可接載近3000個旅客嘅「名人極致」號（Celebrity Solstice）同「挪威奮進」號（Norwegian Spirit）。有別名人極致號上個月嚟香港時，因為打風後無乜的士到碼頭，旅客一度大排長龍，噚日就由「人等車」變成「車等人」，大批的士去到碼頭接客，但唔少司機抱怨被通知早成個鐘去郵輪碼頭「齋等」，浪費咗出面朝早繁忙時段嘅生意。
話浪費外面繁忙時段生意
經過上月嘅「人等車」事件，文體旅局上個禮拜開會商討改善措施，剛過去嘅禮拜五大型郵輪「海洋光譜」號來港時落實，包括安排碼頭嘅巴士早啲開出、以唔同渠道通知的士業界有關郵輪泊岸嘅信息，並向到場載客嘅的士司機派發100蚊石油氣券等。
名人極致號嘅旅客噚日朝早7點鐘左右陸續行出抵港大堂，大多數人揀搭的士或到觀塘apm商場嘅免費接駁巴士。記者所見，旅客約10點鐘就走晒，挪威奮進號之後泊岸，旅客同樣有序離開。
唔少的士6點幾就開始駛入碼頭，的士站唔見人龍只見車龍，龍尾曾排到去巴士站對出，有司機忍唔住落車望吓有冇客。部分司機好唔滿意太早被通知到場，有司機話為咗駛入碼頭放棄外面嘅客源，結果嚟到要等成個鐘，講明下次唔會再嚟。