曾問妻意見 國安法實施後續受訪

大律師會曾憂媒體犯國安法 黎：當時我不擔心

辯方昨展示2020年7月2日早上黎智英向Mark Simon轉發大律師公會就國安法刊登的聲明，當中形容國安法勾結外國勢力罪條文，令人擔憂學術界、非政府組織或媒體正從事的行為會否變成非法。辯方問道，黎讀過上述聲明後有否覺得自己的行為犯法。黎稱沒把聲明內容扣連自身行為，「當時我並不擔心」。

庭上提到，黎同日向Simon發信息表示：「我想我應該繼續接受訪問，至少是好的採訪。」黎解釋，Simon負責替自己安排傳媒訪問，而國安法實施後對方就黎應否繼續受訪「或有一刻猶豫」，因此黎發信息重申以上想法。辯方追問，當時黎有否跟Simon一樣感到猶豫，黎說不記得，同時稱必然知道自己要更小心行事。

稱國安法後變慎言

無故意做違法事

庭上另展示黎翌日發送予民主黨前主席何俊仁的信息，黎稱「仁哥，我告訴你我暫時不接受訪問，但同老婆商量過後決定再接受訪問，老婆不怕我就不用太謹慎」。黎在庭上確認他確實有詢問妻子意見，惟不記得何時。辯方問黎是否服從妻子，黎回答「當然」。

「老婆不怕我就不用太謹慎」

黎又供稱，國安法實施後自己變得慎言，直至《蘋果》結業為止，都無故意做違法的事。辯方問：「那麼還押之後呢？」黎笑答：「還押後我無機會說任何話。」

辯方稱黎智英在荔枝角收押所羈留期間有機會與探訪者說話，黎同意，惟重申不涉違法行為。

（黎智英案）