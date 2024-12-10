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港聞

港聞二

撰文稱「獅子頭」為中共做事 黎認推測 稱專欄所述為「岑建勳威嚇劉細良」 從劉本人獲悉

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案昨踏入第105日審訊。庭上提到，《港區國安法》實施後，黎曾在訪談節目表示「唔可以好直接去做一樣嘢」，辯方遂問，國安法實施後黎有否暗中倡議制裁、封鎖和其他敵對行動；黎說沒有，自言「不知如何隱藏」。另外，黎曾撰文稱「獅子頭」「一直為中共做事」，他昨確認「獅子頭」為跨媒體工作者岑建勳。法官李運騰關注，黎指控岑為中共做事有何基礎，黎回應「我想是基於他（岑）的行為，我只作推測」。

辯方昨日提問主要圍繞2020年7月2日至5日、即國安法實施後發生的事情，包括黎智英主持的對談節目、撰寫的文章和Twitter（現稱X）帖文（見表），以及跟助手Mark Simon的通訊（見另稿）等。據辯方展示的資料，當年7月2日，黎智英跟劉細良一同主持壹傳媒節目《人民學堂》，其間黎形容國安法「紅線」模糊，「我唔可以好直接去做一樣嘢」，要想辦法「兜圈」或在「枱底下」做事。

曾稱國安法後要枱底下做事

否認暗中倡議制裁

黎智英供稱，「唔可以好直接去做一樣嘢」意謂要掩飾在做的事情。之後辯方大律師關文渭問到，國安法實施後黎有否直接或暗中倡議制裁。黎說沒有，反問「你怎能用其他東西掩飾制裁？」

此外，辯方展示由黎撰寫的涉案煽動文章〈飛翔吧 良知的脊樑在撐着〉。該文章於同年7月5日在《蘋果日報》專欄刊登，當中提及「受威嚇的當然不只是我……例如我有一網紅好友兩夫婦，最近被陳冠中介紹去見一位仁兄。這位仁兄獅子頭曾經扮成民主義士，其實一直在為中共做事，今次國安法推出當上了中共打手，關埋門恐嚇了我友人夫婦七小時……」

黎智英解釋文章內容時稱，被恐嚇7小時的「友人夫婦」為劉細良夫婦，他是從劉本人獲悉此事；文中的「獅子頭」則為岑建勳，而他只是猜測和指控岑「一直為中共做事」。

法官李運騰關注，黎指控岑「一直為中共做事」的基礎是什麼；黎說是從對方的行為猜測。法官李素蘭問及，劉曾否向黎表示恐嚇一事乃中共所為；黎稱，他和劉也懷疑事件是中共所為，形容這推斷合乎邏輯。之後法官李運騰表示，對文中「受威嚇的當然不只是我」一句更感興趣，問當時「誰在威脅你？」，黎稱國安法下的情境為他帶來威脅。

轉發「何來恐嚇」信息

料出自陳冠中

黎智英續供稱，上述文章發表3日後，他向民主黨前主席何俊仁轉發信息稱，「網紅兩夫婦自行上了獅子頭家裏吃飯……同場還有獅子頭的一對溫哥華夫婦朋友……何來恐嚇一舉？」黎智英說，他是從某處收到上述信息，相信當中內容由作家陳冠中撰寫；他之所以把這段文字傳給何俊仁，是因為劉細良向他講述被恐嚇一事時何俊仁亦應在場。辯方關注，黎為何不把上述文字轉發給劉細良；黎稱相信劉的說法，若把信息發給劉，「就顯得我不信他」。

稱Twitter帖文多「只瞥一眼」

另外，黎智英早前供稱，替他管理Twitter帳戶及發表部分帖文的專欄作家李兆富於國安法實施翌日請辭。黎昨補充，李請辭後仍繼續為自己管理Twitter，直至找到接替人選為止，而最終無人接替李的職務，「因為國安法，無人願意替我做這件事」。關文渭表示，由2020年5月底帳戶開立，直至2021年6月《蘋果》結業時，黎共在Twitter發表逾900則帖文，問黎讀過當中百分之幾；黎說無法作答，自言「大多只會瞥一眼（自己帳戶）轉發的推文」。審訊今續。

【案件編號：HCCC51/22】

明報記者

（黎智英案）

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