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港聞二

指精英體育評核重牌 霍啓剛倡檢討

【明報專訊】本港體育政策、場館設施以至運動員資助近月都備受關注，體演文出界立法會議員霍啟剛昨發表「精英體育研究報告」，提出5項建議，包括檢討現行精英運動評核機制，改善現時依賴獎牌數量、是否屬奧運或亞運項目的指標，避免「先獎牌、後資助」，又建議加強體育總會自身可持續的運作模式。

舉例桌球剔出亞運降級 惟港將表現佳

巴黎奧運後引起社會對運動員資助的討論，體院早前表示會檢討精英運動員資助機制，料今年底至明年初有結果。霍啟剛昨引述有意見認為，目前「精英運動」的評核標準過度強調金牌成績和分數排名，部分項目受先天條件限制，由於不屬奧運或亞運項目，無法獲得相應資源，有礙新興運動發展。

他舉例，被剔出亞運賽項的桌球將由「A級」精英項目降為「B級」項目，體院提供予運動員的資助將減，但該項目的本港運動員在世界賽都獲佳績。他又以滑板為例，該項目連續兩屆成為奧運正式比賽項目，但本港仍未列入精英體育項目，導致資源有限，訓練渠道收窄。

長遠設配對基金吸資助 助總會可持續

報告其他建議包括拓闊退役運動員出路、加強體育總會角色功能、提供新興運動資助渠道及打造體育產業。

在加強體育總會角色方面，現時體育總會的營運主要依賴政府資助，將以運動員獲得獎牌作為主要的績效評估標準，導致體育總會缺乏自主盈利活動的動力。報告認為，作為發放資助的康文署應加強對體育總會的審查和評估，例如全面了解獲資助的運動員數據、提供必要的行政支援等；建議長遠考慮設立配對基金，鼓勵商業機構協辦活動，並以吸引企業資助單項體育項目發展為未來的研究方向。

相關字詞﹕霍啟剛 精英運動員

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