數碼港AI超算中心啓用 孫東：政府搭台 發展靠業界

超算中心首階段提供的1300PFLOPS算力，相當於一小時可完成約43億張圖像處理。孫東昨形容，「算力」是AI算法運行和數據處理的根基，昨日成立的超算中心將成為香港AI發展中「不可或缺的重要支柱」。他說，政府當然有非常重要角色，包括提供算力支持、推出優惠政策等，然而有很多AI、數字技術應用場景，往往由業界主動創造，認為要推動創科發展，最主要仍靠業界努力。

開放申請兩月收逾10宗 孫：踴躍

至於由政府撥款30億元、為期3年資助5類企業使用超算中心服務的「人工智能資助計劃」，孫東昨稱，開放申請約兩個月至今暫收逾10宗申請，形容反應踴躍。

負責評審申請的人工智能資助計劃委員會主席冼漢廸受訪時稱，目前收到的申請個案包括大學科研機構、實驗室、初創企業，也有從事人工智能大模型研發、金融科技、生命科技等。冼稱，委員會已召集會議討論申請情况，期望在收到申請後3個月內公布結果，每宗申請如獲批，可獲數碼港超算中心服務定價的最高七成資助，相當於約9萬元。

AI實驗室同啓用 15企業展服務

被問及如何把關審批，冼漢廸稱會在評分基準、補貼額度做到公開透明，而委員會有不同領域的專家，成員如有任何利益衝突例如投資關係或親戚關係「都會避嫌」，會致力做到公平公正。

數碼港昨同日啟用「人工智能實驗室」，提供空間予15間企業，展示其AI方案的研發成果及服務，包括本地多間初創、大專院校，以及落戶數碼港的多間重點企業，例如壁仞科技、科大訊飛等。其中初創Weitu AI的企業產品負責人李棟介紹，其公司產品運用AI，可分析影片內多種語言的說話聲音、畫面內容，再按時間軸生成文字撮要，他稱公司在算力的投入很大，日後會考慮申請使用數碼港的超算中心。

明報記者