Jobsdb匿名招聘索資料違私隱例 「僱主」無提供聯絡方式 公署發執行通知

Jobsdb回覆稱對事件可能引起的疑慮或影響深表遺憾，接受調查結果並承諾未來繼續與私隱公署緊密合作，改進程序，平台上月起已主動暫停刊登匿名招聘廣告。

根據私隱公署，匿名招聘廣告被指無披露招聘機構名稱、提供聯絡方式或足夠資料辨識機構身分，而直接要求求職者提交個人資料。公署今年6月起審視13個網上招聘平台逾2萬則廣告，其後主動調查刊登廣告的機構，昨公布發現Jobsdb今年1月起容許求職者以「快速申請（Quick apply）」提交申請和個人資料，並容許機構以「私人廣告商」名義刊登招聘廣告而不披露名稱，並收集求職者個人資料。

涉8機構廣告 聯絡電話「0000 0000」

公署調查發現8間機構在Jobsdb刊登匿名求職廣告，業務性質涵蓋證券、服裝零售、中醫藥及運輸服務等，亦包括招聘代理。涉事廣告均無披露公司名稱或可辨識公司身分的資料，而要求求職者提交個人資料，其中有廣告以「0000 0000」作為聯絡電話號碼，亦有廣告留下hotmail電郵而非公司域名註冊或載有僱主身分資料。

公署：提供廣告代理資料 不算匿名招聘

公署裁定Jobsdb和該8間機構違反私隱條例，向Jobsdb和其中3間機構發出執行通知，指示糾正違規事項，並向其餘5間機構發出勸喻信。公署建議求職者在未確定僱主身分下小心查證，勿隨便提供個人資料（見表）。

被問Jobsdb容許「私人廣告商」刊登廣告是否等同容許匿名招聘廣告，何芹若稱「無開名」不一定是匿名廣告，例如機構透過代理刊登廣告而無提供自身資料，若廣告有提供代理資料和聯絡，便不屬匿名廣告。

Jobsdb稱已主動停登匿名廣告

私隱專員鍾麗玲稱由於部分機構違規情况輕微、屬「無心之失」，例如提供電郵地址是以母公司為域名等，故發出勸喻信。至於向Jobsdb發出的執行指示，何芹若稱要求審視和移除平台其他匿名廣告，並要求制定匿名廣告有關規定。

Jobsdb稱上月起已主動暫停刊登匿名招聘廣告，所有僱主須在廣告披露公司名稱及經人工核實的聯絡資訊。Jobsdb稱明白部分僱主可能因保密原因，希望以私人廣告商名義刊登廣告，平台周四（12日）起將恢復以該名義刊登廣告功能，但將移除有關廣告的「快速申請」功能，防止僱主在未透露身分下直接獲取求職者個人資料。Jobsdb另稱將向今次事件相關求職者發電郵，告知他們有權要求刪除系統中相關個人資料。