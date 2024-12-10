4財務公司涉「打龍通」誘借貸騙款 拘16人

「低息」助債務重組為由取走貸款

行動中，警方以涉嫌串謀詐騙罪及洗黑錢罪拘捕12男4女本地人，年齡26至59歲，分別報稱為涉案財務公司董事、經理及職員。油尖警區總督察（刑事）林柏喬稱，今年初有騙徒透過電話及網頁刊登廣告，聲稱為一間持牌財務公司職員，可向事主提供債務重組服務。當事主表示有興趣，騙徒就會相約他們到餐廳講解，其間指示事主到另外3間指定的財務公司借貸，並要求他們將全數貸款金額交出，以清還其部分欠款，又承諾會協助事主制定一個能夠負擔的新還款方案，惟騙徒收款後卻失去聯絡。當事主親身去到騙徒聲稱所屬的財務公司查問，職員就否認騙徒為該公司職員，而批出貸款的財務公司亦否認認識騙徒，同時要求事主盡快還款。

涉至少19案騙180萬元

調查顯示，涉案4間財務公司分別位於尖沙嘴、油麻地及旺角，背後有緊密聯繫，例如不同財務公司成員之間有親屬關係，財務公司之間有大量現金轉帳往來及電話聯絡。警方相信這4間財務公司為同一詐騙集團所操控並參與串謀詐騙，而該集團運作約一年。警方表示，集團涉嫌與至少19宗騙案有關，涉款約180萬元，個別事主損失達13萬元。警方經調查，上周五（6日）展開埋伏行動，待事主將貸款交予騙徒時拉人。