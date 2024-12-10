政治局提幣策適度寬鬆 14年首次 實施「更加積極」財策 帶動恒指日夜升千點

提穩樓市股市擴內需

防重點領域風險外部衝擊

中共中央總書記習近平昨日主持召開中央政治局常委會會議，內容包括分析研究明年經濟工作等，估計亦為本周稍後舉行的中央經濟工作會議定調。會議提到實施「更加積極」的財政政策及「適度寬鬆」的貨幣政策，均較去年舉行的經濟工作會議提到實施「『積極』的財政政策，以及『穩健』的貨幣政策』，措辭更為有力。會議亦提到擴大內需提振消費、外資及科創方面的工作（見表1）。內地樓市股市方面，相對於去年的經濟工作會議，今年特別提到需穩住樓市股市，並需防範化解重點領域風險和外部衝擊。2009至2010年提出「適度寬鬆」貨幣政策時，正值由美國投行雷曼「爆煲」席捲全球的金融海嘯之後，中央當時曾推出4萬億元救市。

中央政治局會議對於推動宏觀經濟措施的措辭更強，消息推動下，恒指於新華社昨午約3時20分發表相關報道後隨即彈起，臨近收市升幅擴大，最後升548點或2.8%，至20,414點，重上兩萬大關。截至昨晚10時半，恒指夜期曾升至逾21,000點，人民幣離岸價升54點子（1元等於1萬點子）至7.2765。

分析：大招或待特朗普上台對冲

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，實施更積極財政政策將是明年內地的主調，而是次會議清晰地提到「加強超常規逆周期調節」，以及積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，表明支援經濟政策力度會增加。他說，雖然會議提到「適度寬鬆」，意味內地仍會減息，但貨幣政策寬鬆空間不是太大；澳新銀行認為內地仍有30點子（1厘等如100點子）的減息空間，另亦會降準，同時預料明年內地政府財政赤字率約3.8%，高於今年。

楊宇霆相信支援經濟的「大招」如加大財政刺激規模等，部分需待美國當選總統特朗普上台、其政策公布後才會適時推出，以對冲美國關稅政策所帶來的負面影響。楊認為內地或繼續利用非常規財政政策支持，例如利用國有體制下增加商業銀行的資本金，以支持信貸。

高盛：措辭更有力 會議有驚喜

高盛昨晚發報告指出，相對於9月政治局會議而言，昨日會議進一步強調促進經濟增長的立場，更注重於內需、民生及內地官員激勵，並承諾穩定樓市及股市，其於財政及貨幣政策方面的措辭更有力，當中人行對上一次於貨幣政策立場為「適度寬鬆」要追溯至2009年10月。高盛又提到，會議前市場抱較低預期，故今次會議內容有「驚喜」，料本周三及周四召開的經濟工作會議將釋出進一步寬鬆信號，並預計明年初於需求層面推出更多具體刺激措施。高盛預期明年中央政府的赤字率會大幅提高1.8個百分點（2024年為3%），同時減息40點子。

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