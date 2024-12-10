明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：畢業失業 ／文：尚東美

【明報專訊】內地一名擁有超過800萬粉絲的抖音平台網紅近日發布一條影片，因內容被指譏諷大學畢業生找不到工作而受到抨擊。在引發輿論熱議後，影片雖已刪除，但備份片段仍在網絡上流傳。記者從片段中看到該網紅先是一臉疑惑地詢問「現在大學生都這麼難找工作嗎？」，他表示自己刷抖音看到十條有八條都是畢業生抱怨秋季招聘沒有收到offer，「北大的博士、武大的碩士都找不到工作」，接着又說「00後不是說要整頓職場，結果現在連職場都進不去，都想來捲我們（當網紅）」。

該網紅的說法立即引發網友「討伐」，指摘他打着高學歷以及早早就吃上自媒體的紅利，卻去挖苦那些在求職中苦苦掙扎的年輕人。同時，亦有不少應屆畢業生紛紛發片，訴說近年求職及實習的困境，其中很多都是985、211（泛指國家重點大學及知名大學）本科畢業，或者有海外留學背景以及在微軟、阿里巴巴等「大廠」實習經歷，卻找不到工作或者只能找到薪資低、無雙休、無「五險一金」的工作。

根據中國人力銀行網站「智聯招聘」的《2024年大學生就業力調查報告》，在中國2024年走出校園的1179萬大學畢業生中，有超過一半至今沒有找到工作。此外，明年預計會有1222萬高校畢業生，可想而知就業形勢多嚴峻。而該博主雖然發布了道歉影片，但網友仍不埋單，其粉絲人數亦已下降至700多萬。記者也認為，現在就業環境不樂觀，將此話題「娛樂化」，無疑是犯眾怒。

文：尚東美

相關字詞﹕青年失業率 大學畢業生 灣區手記 大灣區

上 / 下一篇新聞

政治局提幣策適度寬鬆 14年首次 實施「更加積極」財策 帶動恒指日夜升千點
政治局提幣策適度寬鬆 14年首次 實施「更加積極」財策 帶動恒指日夜升千點
習：充足信心實現全年經濟增長目標
習：充足信心實現全年經濟增長目標
4財務公司涉「打龍通」誘借貸騙款 拘16人
4財務公司涉「打龍通」誘借貸騙款 拘16人
詹培忠父子賣殼案詐騙罪成還押 下月判刑 官斥上市公司當私產欺負小股東
詹培忠父子賣殼案詐騙罪成還押 下月判刑 官斥上市公司當私產欺負小股東
詹培忠助佳寧借殼揚名 議員任內罪成 坐牢後再當選
詹培忠助佳寧借殼揚名 議員任內罪成 坐牢後再當選
反恐第二案 次被告稱擬退出 遭首被告威迫放煙彈
反恐第二案 次被告稱擬退出 遭首被告威迫放煙彈
不自辯不召證人 陳虹秀暴動案3月裁
不自辯不召證人 陳虹秀暴動案3月裁
Jobsdb匿名招聘索資料違私隱例 「僱主」無提供聯絡方式 公署發執行通知
Jobsdb匿名招聘索資料違私隱例 「僱主」無提供聯絡方式 公署發執行通知
泄強檢1.7萬人資料 機電署違規
泄強檢1.7萬人資料 機電署違規
數碼港AI超算中心啓用 孫東：政府搭台 發展靠業界
數碼港AI超算中心啓用 孫東：政府搭台 發展靠業界
指精英體育評核重牌 霍啓剛倡檢討
指精英體育評核重牌 霍啓剛倡檢討
議員憂粵院舍質素 勞福局：持續監管
議員憂粵院舍質素 勞福局：持續監管
港大女宿生借用男廁被偷拍 拘內地男宿生
港大女宿生借用男廁被偷拍 拘內地男宿生
佐除夕煙花 關口交通加班 陳國基主持工作組免重演旅客滯留
佐除夕煙花 關口交通加班 陳國基主持工作組免重演旅客滯留
超載失事女友亡 貨車司機囚21月
超載失事女友亡 貨車司機囚21月
清潔公司認合謀競投房會合約 罰款千萬
清潔公司認合謀競投房會合約 罰款千萬
撰文稱「獅子頭」為中共做事 黎認推測 稱專欄所述為「岑建勳威嚇劉細良」 從劉本人獲悉
撰文稱「獅子頭」為中共做事 黎認推測 稱專欄所述為「岑建勳威嚇劉細良」 從劉本人獲悉
曾問妻意見 國安法實施後續受訪
曾問妻意見 國安法實施後續受訪
灣區熱搜：擬2035年實現1小時大灣區圈 廣州謀港深西部鐵路接入南沙
灣區熱搜：擬2035年實現1小時大灣區圈 廣州謀港深西部鐵路接入南沙
【Emily】再泊兩郵輪 無人龍有車龍 有的士司機怨通知早到齋等
【Emily】再泊兩郵輪 無人龍有車龍 有的士司機怨通知早到齋等
【Emily】梁嘉傑卸任 腎科權威李錦滔接棒醫專主席
【Emily】梁嘉傑卸任 腎科權威李錦滔接棒醫專主席
【Emily】政府伙建造業推STEAM教材 建測規園樣樣學
【Emily】政府伙建造業推STEAM教材 建測規園樣樣學
【Emily】人、愛、穩、變、教…… 民記年度漢字投票開始
【Emily】人、愛、穩、變、教…… 民記年度漢字投票開始
【Emily】13歲為興趣留學習詠春 蕭澤頤係李小龍「同門」
【Emily】13歲為興趣留學習詠春 蕭澤頤係李小龍「同門」