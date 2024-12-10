灣區手記：畢業失業 ／文：尚東美

該網紅的說法立即引發網友「討伐」，指摘他打着高學歷以及早早就吃上自媒體的紅利，卻去挖苦那些在求職中苦苦掙扎的年輕人。同時，亦有不少應屆畢業生紛紛發片，訴說近年求職及實習的困境，其中很多都是985、211（泛指國家重點大學及知名大學）本科畢業，或者有海外留學背景以及在微軟、阿里巴巴等「大廠」實習經歷，卻找不到工作或者只能找到薪資低、無雙休、無「五險一金」的工作。

根據中國人力銀行網站「智聯招聘」的《2024年大學生就業力調查報告》，在中國2024年走出校園的1179萬大學畢業生中，有超過一半至今沒有找到工作。此外，明年預計會有1222萬高校畢業生，可想而知就業形勢多嚴峻。而該博主雖然發布了道歉影片，但網友仍不埋單，其粉絲人數亦已下降至700多萬。記者也認為，現在就業環境不樂觀，將此話題「娛樂化」，無疑是犯眾怒。

文：尚東美