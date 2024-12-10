灣區手記：畢業失業 ／文：尚東美

【明報專訊】內地一名擁有超過800萬粉絲的抖音平台網紅近日發布一條影片，因內容被指譏諷大學畢業生找不到工作而受到抨擊。在引發輿論熱議後，影片雖已刪除，但備份片段仍在網絡上流傳。記者從片段中看到該網紅先是一臉疑惑地詢問「現在大學生都這麼難找工作嗎？」，他表示自己刷抖音看到十條有八條都是畢業生抱怨秋季招聘沒有收到offer，「北大的博士、武大的碩士都找不到工作」，接着又說「00後不是說要整頓職場，結果現在連職場都進不去，都想來捲我們（當網紅）」。
該網紅的說法立即引發網友「討伐」，指摘他打着高學歷以及早早就吃上自媒體的紅利，卻去挖苦那些在求職中苦苦掙扎的年輕人。同時，亦有不少應屆畢業生紛紛發片，訴說近年求職及實習的困境，其中很多都是985、211（泛指國家重點大學及知名大學）本科畢業，或者有海外留學背景以及在微軟、阿里巴巴等「大廠」實習經歷，卻找不到工作或者只能找到薪資低、無雙休、無「五險一金」的工作。
根據中國人力銀行網站「智聯招聘」的《2024年大學生就業力調查報告》，在中國2024年走出校園的1179萬大學畢業生中，有超過一半至今沒有找到工作。此外，明年預計會有1222萬高校畢業生，可想而知就業形勢多嚴峻。而該博主雖然發布了道歉影片，但網友仍不埋單，其粉絲人數亦已下降至700多萬。記者也認為，現在就業環境不樂觀，將此話題「娛樂化」，無疑是犯眾怒。