明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：擬2035年實現1小時大灣區圈 廣州謀港深西部鐵路接入南沙

【明報專訊】早前印發的《廣州市綜合交通體系規劃（2023-2035年）》（下稱《規劃》）提出，廣州市到2035年要「高水平建成國際性綜合交通樞紐城市」，實現與大灣區城市1小時互達的快速交通服務目標。《規劃》並提到「謀劃港深西部鐵路延伸至南沙」，擬透過現時建設中的南中珠城際（南沙-中山-珠海）接駁廣州市區、中山、珠海及澳門，實現「環灣快速通道」。

明報記者 林迎

廣州市規劃和自然資源局上月中正式印發《廣州市綜合交通體系規劃（2023-2035年）》，強調「更高效的對外連結」與「更人本的城市交通」兩大導向，目標是至2035年形成「12312」出行交通圈、「123」快貨物流圈及「3060時空目標」（見表），包括實現廣州市域至大灣區城市60分鐘互達。

3層次推進交通網絡延伸

廣州市交通規劃研究院有限公司董事長景國勝於記者會稱，廣州地理位置有天然優勢，與深圳、東莞、珠海、中山等城市緊密相連，是連接珠江口東西兩岸的重要節點，「這種地理位置上的優勢，使得廣州在灣區的建設中能夠更好發揮橋樑和紐帶作用，有效促進區域間的交流和合作」。他還稱，新規劃是要解決對外通道能力不足、供給模式單一、跨珠江口通道不足問題，推動廣州與周邊城市交通基礎設施「一體成網」。

景國勝稱，廣州將重點從3個層次推進交通網絡延伸：一是通過新建高鐵、鐵路聯絡線、改擴建高速公路等模式，建成國家骨幹網絡；二是推進跨省城際鐵路、快速路等強化灣區幹線網絡；三是推進邊界跨市軌道、市政路橋等，增加市內支線網絡密度，保障通行。

可串聯港島交椅洲北都前海

在《規劃》提到的多條高鐵、城際鐵路之中，南沙被寄予厚望，包括規劃中的廣珠（澳）高鐵將經過南沙，而肇順南城際（肇慶-順德-南沙）與中南虎城際（中山-南沙-虎門）擬升級為高鐵，同時有意將現時路線不經過廣州的贛深高鐵（贛州至深圳）、深南高鐵（深圳-南寧）駁入未來的南沙高鐵站。同時，《規劃》中稱要謀劃將港深西部鐵路（洪水橋-前海）引入南沙，再透過南中珠城際接駁中山、珠海、澳門及連接廣州市區；若香港曾提議的港島西至洪水橋鐵路能夠成事，則可串聯港島、交椅洲人工島、北部都會區、深圳前海、寶安機場，「實現環灣快速通道」。

航空方面，廣州市規劃和自然資源局副局長姜莉透露，廣州將繼續推進白雲機場三期擴建工程，加快建設南沙、黃埔、從化、番禺、增城等通用機場，積極發展低空飛行，建構城市多機場體系。《規劃》亦提出要佈局直升機起降點，構建20分鐘直達港澳、30分鐘覆蓋大灣區的低空飛行服務網絡，而區內低空航線，航道優先選擇在水道、綠化地上空，並試點於樓頂、地面、水上建設起降點。

相關字詞﹕廣州市交通規劃研究院 環灣快速通道 廣州市綜合交通體系規劃 大灣區

上 / 下一篇新聞

政治局提幣策適度寬鬆 14年首次 實施「更加積極」財策 帶動恒指日夜升千點
政治局提幣策適度寬鬆 14年首次 實施「更加積極」財策 帶動恒指日夜升千點
習：充足信心實現全年經濟增長目標
習：充足信心實現全年經濟增長目標
4財務公司涉「打龍通」誘借貸騙款 拘16人
4財務公司涉「打龍通」誘借貸騙款 拘16人
詹培忠父子賣殼案詐騙罪成還押 下月判刑 官斥上市公司當私產欺負小股東
詹培忠父子賣殼案詐騙罪成還押 下月判刑 官斥上市公司當私產欺負小股東
詹培忠助佳寧借殼揚名 議員任內罪成 坐牢後再當選
詹培忠助佳寧借殼揚名 議員任內罪成 坐牢後再當選
反恐第二案 次被告稱擬退出 遭首被告威迫放煙彈
反恐第二案 次被告稱擬退出 遭首被告威迫放煙彈
不自辯不召證人 陳虹秀暴動案3月裁
不自辯不召證人 陳虹秀暴動案3月裁
Jobsdb匿名招聘索資料違私隱例 「僱主」無提供聯絡方式 公署發執行通知
Jobsdb匿名招聘索資料違私隱例 「僱主」無提供聯絡方式 公署發執行通知
泄強檢1.7萬人資料 機電署違規
泄強檢1.7萬人資料 機電署違規
數碼港AI超算中心啓用 孫東：政府搭台 發展靠業界
數碼港AI超算中心啓用 孫東：政府搭台 發展靠業界
指精英體育評核重牌 霍啓剛倡檢討
指精英體育評核重牌 霍啓剛倡檢討
議員憂粵院舍質素 勞福局：持續監管
議員憂粵院舍質素 勞福局：持續監管
港大女宿生借用男廁被偷拍 拘內地男宿生
港大女宿生借用男廁被偷拍 拘內地男宿生
佐除夕煙花 關口交通加班 陳國基主持工作組免重演旅客滯留
佐除夕煙花 關口交通加班 陳國基主持工作組免重演旅客滯留
超載失事女友亡 貨車司機囚21月
超載失事女友亡 貨車司機囚21月
清潔公司認合謀競投房會合約 罰款千萬
清潔公司認合謀競投房會合約 罰款千萬
撰文稱「獅子頭」為中共做事 黎認推測 稱專欄所述為「岑建勳威嚇劉細良」 從劉本人獲悉
撰文稱「獅子頭」為中共做事 黎認推測 稱專欄所述為「岑建勳威嚇劉細良」 從劉本人獲悉
曾問妻意見 國安法實施後續受訪
曾問妻意見 國安法實施後續受訪
灣區手記：畢業失業 ／文：尚東美
灣區手記：畢業失業 ／文：尚東美
【Emily】再泊兩郵輪 無人龍有車龍 有的士司機怨通知早到齋等
【Emily】再泊兩郵輪 無人龍有車龍 有的士司機怨通知早到齋等
【Emily】梁嘉傑卸任 腎科權威李錦滔接棒醫專主席
【Emily】梁嘉傑卸任 腎科權威李錦滔接棒醫專主席
【Emily】政府伙建造業推STEAM教材 建測規園樣樣學
【Emily】政府伙建造業推STEAM教材 建測規園樣樣學
【Emily】人、愛、穩、變、教…… 民記年度漢字投票開始
【Emily】人、愛、穩、變、教…… 民記年度漢字投票開始
【Emily】13歲為興趣留學習詠春 蕭澤頤係李小龍「同門」
【Emily】13歲為興趣留學習詠春 蕭澤頤係李小龍「同門」