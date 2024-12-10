灣區熱搜：擬2035年實現1小時大灣區圈 廣州謀港深西部鐵路接入南沙

明報記者 林迎

廣州市規劃和自然資源局上月中正式印發《廣州市綜合交通體系規劃（2023-2035年）》，強調「更高效的對外連結」與「更人本的城市交通」兩大導向，目標是至2035年形成「12312」出行交通圈、「123」快貨物流圈及「3060時空目標」（見表），包括實現廣州市域至大灣區城市60分鐘互達。

3層次推進交通網絡延伸

廣州市交通規劃研究院有限公司董事長景國勝於記者會稱，廣州地理位置有天然優勢，與深圳、東莞、珠海、中山等城市緊密相連，是連接珠江口東西兩岸的重要節點，「這種地理位置上的優勢，使得廣州在灣區的建設中能夠更好發揮橋樑和紐帶作用，有效促進區域間的交流和合作」。他還稱，新規劃是要解決對外通道能力不足、供給模式單一、跨珠江口通道不足問題，推動廣州與周邊城市交通基礎設施「一體成網」。

景國勝稱，廣州將重點從3個層次推進交通網絡延伸：一是通過新建高鐵、鐵路聯絡線、改擴建高速公路等模式，建成國家骨幹網絡；二是推進跨省城際鐵路、快速路等強化灣區幹線網絡；三是推進邊界跨市軌道、市政路橋等，增加市內支線網絡密度，保障通行。

可串聯港島交椅洲北都前海

在《規劃》提到的多條高鐵、城際鐵路之中，南沙被寄予厚望，包括規劃中的廣珠（澳）高鐵將經過南沙，而肇順南城際（肇慶-順德-南沙）與中南虎城際（中山-南沙-虎門）擬升級為高鐵，同時有意將現時路線不經過廣州的贛深高鐵（贛州至深圳）、深南高鐵（深圳-南寧）駁入未來的南沙高鐵站。同時，《規劃》中稱要謀劃將港深西部鐵路（洪水橋-前海）引入南沙，再透過南中珠城際接駁中山、珠海、澳門及連接廣州市區；若香港曾提議的港島西至洪水橋鐵路能夠成事，則可串聯港島、交椅洲人工島、北部都會區、深圳前海、寶安機場，「實現環灣快速通道」。

航空方面，廣州市規劃和自然資源局副局長姜莉透露，廣州將繼續推進白雲機場三期擴建工程，加快建設南沙、黃埔、從化、番禺、增城等通用機場，積極發展低空飛行，建構城市多機場體系。《規劃》亦提出要佈局直升機起降點，構建20分鐘直達港澳、30分鐘覆蓋大灣區的低空飛行服務網絡，而區內低空航線，航道優先選擇在水道、綠化地上空，並試點於樓頂、地面、水上建設起降點。