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GPS不準風波 通訊辦：維港一帶無線電干擾

【明報專訊】全球定位系統（GPS）近日疑受干擾，有使用Google地圖駕駛者反映地圖定位出錯，前日在港舉行的「捉精靈」活動「Pokémon GO City Safari」亦受影響。通訊事務管理局辦公室向本報證實，維港一帶上周五（6日）及周六（7日）曾有斷續的無線電信號對GPS信號構成干擾，正繼續監察。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑憂慮，導航系統受干擾會危害駕駛者安全，更影響發展智慧城市，倡當局監測全球導航衛星系統（GNSS）及公布各導航衛星準確度。

通訊辦回覆本報查詢稱，上周五晚上約9時半收到有關GPS信號受干擾的查詢，隨即調查，發現維港一帶曾有斷斷續續無線電信號對GPS信號構成干擾，有關無線電信號持續至周六中午約12時半消失，GPS接收亦回復正常。通訊辦正繼續監察GPS信號接收情况，至今沒再發現不正常。Google回覆本報稱，經調查顯示Google地圖運作如常，事件或與香港最近的GPS情况有關。

方保僑倡監測GNSS 公布準確度

方保僑估計，有關GPS故障可能是人為因素或大自然因素所致，如太陽風暴，並舉例香港最近曾發生信號干擾事件，包括無人機表演受電離層閃爍影響而取消，稱太陽風暴周期今年處於高峰，擔心太陽風暴會繼續影響干擾導航系統信號，危害駕駛者安全，「導航點錯方向，令駕駛者跌落海」。

他續稱，本港銳意發展盛事、低空經濟及智慧城市等，倘導航系統信號受干擾會阻礙發展，政府應監測GNSS並向市民公布各導航衛星系統準確度，以及盡早通知衛星信號受阻，讓公眾能提前準備。

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