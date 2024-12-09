指示亂 街馬有人跑多9公里 去年有「跑少」事件 CEO：倘人為錯誤增培訓

今屆街馬設全馬、半馬及10公里賽事，大會稱賽事共有19,400人報名，當中85%出席，99%出席跑手完成賽事。有4人骨折或擦傷流血入院，另有110人輕微受傷。

有跑手稱「被指示跑入隧道」

全長約21.09公里的半馬賽事分為精英組及挑戰組，分別於上午5時55分及6時45分於東區走廊近東岸公園起步，途經東區海底隧道等，終點設於土瓜灣新山道。賽後多名跑手於香港街馬facebook留言稱「被工作人員指示直跑入隧道」，亦有人聲稱跑道的轉彎指示牌被工作人員遮擋，導致部分跑手「跑多咗9k（公里）」。

梁百行表示，賽道上所有指示或設置正確擺放下，若真有跑手跑錯賽道，有可能是現場工作人員指示有誤。梁說，若發現是人為錯誤，會改善工作人員培訓，希望未來賽事能順利進行。

翻查資料，去年香港街馬亦有同類事件，部分全馬跑手誤跑到半馬賽事路線，估計涉30至50人。梁百行當時向受影響跑手致歉，解釋可能是工作人員不夠多，或指示可再做好點。

過百跑手輪候1小時取行李

另外，昨日10公里跑手完成賽事後需到觀塘海濱發現號01場取回行李。本報記者昨於現場發現，過百名跑手最少需輪候近1小時取回行李，及後有已取回行李的跑手告知毋須排隊，人龍始消散。

政務司長陳國基昨出席香港街馬慈善跑開跑典禮致辭稱，今年大會在10公里賽事增加家庭組別，要求家庭隊伍其中一名參加者必須為10至25歲，藉以鼓勵青少年參與長跑，切合政府推動體育普及化的政策目標。