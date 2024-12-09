美智庫料美對港更硬 未必採法律限制

讚候任財長「博學設計者」 問題在白宮隨否

約翰遜與美國候任財長貝森特（Scott Bessent）曾在索羅斯基金共事。約翰遜受訪時推崇昔日同事善於處理經濟與政治、不同地區之間的互動，是「見多識廣的設計者」。他憶述，當年基金除投資外匯市場，貝森特曾透過入股出口器材給中國的德國公司，早着先機。他提及，支持特朗普的富商馬斯克曾對貝森特提名有保留，但他深信貝森特深知政策後果，可避免情緒化決策及不必要損失，唯一問題是「到底他們會否聽財長之言呢？」

美國眾議院中國事務專責委員會跨黨派成員早前致函財長耶倫，質疑香港涉俄羅斯、伊朗及朝鮮等技術轉移或禁運角色，質疑美國長期對香港金融及銀行業政策是否恰當。應邀來港出席財匯局區域監管論壇的約翰遜表示，儘管共和黨控制行政、參眾兩院，但商界一派主張促進企業商機，另一派較保守排外，因黨內分歧，現階段未必可轉化為法律，但認為國會就香港問題採取更進取言論或報告。

聯匯脫鈎將削美元體系 實施機率不高

約翰遜續說，美國政府若對港金融聯繫採強硬措施，可導致國際銀行與美國銀行互動瓦解，影響流動性及外資投入美國各類市場或政府投資工具，也會傷及美國銀行，認為實施機率不高。

他建議，香港須維持審計透明度，令美方信納可準確評估在港風險。他說，雙方透過金融機構合作和從中建立的信任，也是港美合作的基礎。對目前處理俄羅斯資金的香港銀行而言，則可能面對兩難，在維持美國銀行聯繫及俄羅斯客戶間選擇。

至於候任總統特朗普首個任期時據報曾考慮打擊香港聯繫匯率，以回應北京實施《港區國安法》，約翰遜說看不到建議的好處，也不認為聯儲局會推行。他解釋，若迫使香港與美元系統脫鈎，反而加速美元在國際貨幣轉弱。

約翰遜稱，香港過去雖是外商進出中國的橋樑，在中國經濟轉型下，香港轉型為跨國企業參與亞洲區內的金融中心。在特朗普揚言維持美元強勢下，他認為香港相對區內購買力增加下，可有更多財力在區內其他地方購買廠房或生產網絡，有利香港建立跨國企業基地。他又分析，美國若開徵關稅，或導致人民幣繼續貶值抵消影響，同時美國本地生活開支及美國跨國企業海外擴張成本反而或增加。

特朗普當選顯民間不滿 憂增抗華墨無補內政

特朗普在負面新聞纏身下仍當選，約翰遜稱這反映美國民間對制度及政府不滿。他認同，特朗普當選有如美國的「脫歐」時刻，選民認為特朗普點出了現存問題，但同時憂慮在增加抗衡中國、墨西哥等，「到底有無修補美國本身的麻煩呢？若無任何結果，4年後又怎辦？」

明報記者 林勵