陳茂波：公僕減薪言之尚早

陳茂波指出，現時息口高、樓價下跌、印花稅及利得稅亦減少，政府多方面收入均下降，財政儲備減少。但他認為此屬周期性，無論儲備如何，本港應在做好金融等基本盤的同時培育新產業，發展創科等八大中心。

陳茂波稱，政府已引進上下游企業到港，新來港專才亦投入市場，相信會成為未來收入來源。

稱基建債機構投資者超額認購

政府發行的基礎建設零售債券認購額由原預計的200億元降至178.5億元，該類債券首次未足額認購。陳茂波解釋，基建債主要對機構投資者發行，現時超額認購仍有3至4倍，投資很活躍，政府抽出部分債券額度作零售供市民購買，是考慮到市民或需要「穩健一點的投資」，認購不足亦毋須憂慮。

政府年初預測2024年全年經濟增長介乎2.5%至3.5%，最新預測值將位於預測區間底部，陳茂波稱現時利率高於預期、市民與旅客又經歷消費模式轉型，業界需適應，認為本港資本市場穩定，亦獲內地支持，經濟會「穩中向好」。