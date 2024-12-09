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13地點珊瑚白化 按年倍增 色素濃度遜去年 漁署：近月水涼復健康

【明報專訊】漁護署昨公布「香港珊瑚礁普查2024」結果。本港珊瑚今年夏季出現白化現象，該署普查證實，本港有13個地點錄得珊瑚白化，包括東平洲、赤洲、海下灣、橋嘴洲等，較2023年多一倍，稱可能因本年夏季水溫上升所致。今年普查亦發現珊瑚色彩指數較去年稍遜色。漁護署稱，隨着上月起海水溫度下降，大部分白化的珊瑚已陸續開始恢復健康。

為期5個月的「香港珊瑚礁普查2024」6月展開，普查範圍廣闊，涵蓋多個具重要生態價值的地點。33個普查地點中，9個位於海岸公園，包括海下灣海岸公園、印洲塘海岸公園及東平洲海岸公園。

參加普查的義務潛水隊利用「珊瑚檢視」特定的珊瑚健康監察表，量度珊瑚色素濃度，藉以評估珊瑚健康狀况，發現顏色轉淡。今年珊瑚色素平均健康指數為3.95，略低於去年的4.28，但仍高於一般平均值3，漁護署認為這顯示整體珊瑚健康大致良好。珊瑚顏色愈深，表示健康愈佳，最深色數值為6。

邀專家加強監測 籌劃緩解研究

本報今年7月曾報道，西貢橋嘴洲海岸發生大規模珊瑚白化。漁護署的普查證實今年夏季珊瑚白化情况惡化，呈白化現象地點13個， 包括東平洲的亞媽灣和王爺角、 吉澳的雞公頭和頭墩、娥眉洲烏排、娥眉洲南、往灣洲東灣、赤洲、海下灣磨洲、大蛇灣、大網仔、橋嘴洲南及橋嘴洲東。該署稱可能因本年夏季水溫上升所致，隨後的監測發現大部分地點的珊瑚群落已逐漸恢復健康。

11普查點錄逾半珊瑚覆蓋

漁護署稱，今年8月邀請多名本地珊瑚和海洋科學專家分享如何保護本地珊瑚，探討相關研究和保育工作未來方向，包括識別及加強監測與珊瑚白化現象有關的主要環境因素，及籌劃緩解本地珊瑚白化的研究項目等。

珊瑚礁普查記錄水域不同的珊瑚覆蓋率由12.8%至75.1%不等，當中海下灣珊瑚灘珊瑚覆蓋率最高，共有11個普查地點錄得逾50%珊瑚覆蓋率，其中5個地點位於海岸公園，跟去年相若。

今次普查亦錄得20個指定指標物種 ，其中眉魚、蝴蝶魚、石斑、海參、海膽及寶貝螺最常見於普查地點。

相關字詞﹕全球暖化 珊瑚白化 珊瑚普查

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