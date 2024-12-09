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港聞

港聞二

政府擬推常見癌症篩查 梁智鴻倡設防癌基金

【明報專訊】新一份《施政報告》提出針對常見癌症制定篩查計劃，涉乳癌、肺癌和肝癌。香港防癌會會長、醫管局前主席梁智鴻昨日接受本報訪問說，政府擬推的篩查涵蓋本港常見癌症，有助早發現和早治療；而癌症跟進亦很重要，期望爭取政府設立防癌基金，資助擴展病人治療甚至精神和心理健康支援。

稱跟進及心理照顧亦重要

梁智鴻昨出席香港防癌日啟動禮後受訪稱，本港推行大腸癌篩查成效很好，支持逐步擴至更多常見癌症。他稱跟進確診者亦很重要，除醫療需要外，也需照顧精神和心理需要，相關工作繁複和所涉資源龐大，而坊間不少防癌非牟利機構依賴慈善捐助營運，期望政府設立防癌基金，加強癌症診治和跟進。

香港防癌會主席朱楊珀瑜向本報說，癌症患者需要龐大心理支援，尤其年輕患者，故醫療和社福跨界別合作尤其重要；該會正與不同地區康健中心合作，當市民在中心接受健康評估後，如有需要可轉介該會接受情緒輔導等。

防癌會：早發性癌症

港人認知度低

香港防癌會癌症教育小組委員會主席、臨牀腫瘤科專科醫生林嘉安表示，篩查可增治療成效，但政府須考慮成本效益，並非所有癌症值得篩查。他支持政府擬推的篩查，建議毋須全民普查，下一步應界定高風險群組。

香港防癌會9至11月訪問455名從未患癌的本港成人，發現67%受訪者具備最少3項「早發性癌症」（即50歲或以前患癌）的風險因素，包括家族遺傳、肥胖和吸煙飲酒等，其中36%未滿50歲受訪者無意接受癌症篩查。調查亦發現，分別有31%、11%和8%受訪者誤以為多曬太陽、間歇斷食和全食素可防癌。

林嘉安說港人對早發性癌症認知度低且充滿誤解，亦有欠警覺，呼籲市民避免吸煙飲酒、戒掉不良飲食習慣及多做運動。對於政府早前調低烈酒稅，他說有海外地區酒稅與喝酒人口不成正比，相信政府會在經濟和健康取得平衡。

相關字詞﹕癌症篩查 醫務衛生局 梁智鴻 香港防癌會 癌症

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