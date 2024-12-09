東區醫院成港首間內地認證公院

瑪麗聯合屯院下年度認證

醫管局多年前推行國際醫院認證被詬病加重醫護工作負擔，2018年煞停檢討，去年改用《國際醫院評審認證標準（中國）》（2021版）在東院和威院重啟認證。深圳市衛健醫院評審評價研究中心（SHARC）今年10月中派專家到東院現場評審。醫管局昨稱SHARC讚揚東院領導和員工對質素和安全的承擔，以及良好的風險和質素管理系統，確認符合通過認證所需要求。

東院行政總監蘇潔瑩稱，評審確認該院已開始發展單病種和臨牀路徑，建立各方面診療規範，已實行院科兩級的質素安全管理制度，並加強應急管理。醫管局行政總裁高拔陞稱會在充分顧及前線工作量和不影響臨牀工作原則下，審慎制定各公院推行認證時間表，並加強與員工溝通，善用資訊科技減省重複工序。

根據SHARC網站顯示，目前另有3間醫院通過認證，包括港大深圳醫院、南方醫科大學深圳醫院及廣州市第一人民醫院。SHARC香港辦公室昨舉行揭牌儀式，由港澳辦副主任周霽主持並見證東院取得認證。盧寵茂稱SHARC在港設辦事處可加快推動本港評審認證，並突顯香港特區作為窗口的重要角色，向國際示範推薦，助力國家醫院評審認證標準走向國際。