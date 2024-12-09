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港聞二

打擊違規劏房 何永賢：擬推有獎實名舉報

【明報專訊】政府日前就違規劏房刑事化建議，最高罰款30萬元及監禁3年，有經營者質疑懲罰太重，房屋局長何永賢昨日在無線節目《講清講楚》表示，當局在罰則上參考《牀位寓所條例》，認為要有足夠阻嚇，另將仿效打擊濫用公屋推出有獎實名舉報。對於有劏房戶聲稱被逼遷，何稱截至前天當局收到兩宗相關個案，差餉物業估價署正跟進。

有劏房戶稱被逼遷 收兩個案

何永賢說，會考慮設違規劏房舉報機制，但希望業主可自行裝修及登記單立以符合「簡樸房」要求。被問若設舉報獎金會否加重政府財政壓力，她說參考公屋濫用舉報僅獎勵3000元，金額不大，又稱現時懲罰力度大，希望可令業主盡快登記為簡樸房，將視乎登記成效再研是否增設舉報獎金。她亦提及或會加強懲罰持續違規個案，認同可設立如罰款累進制、增加監禁年期等辦法。

現時建議的劏房登記期為一至一年半，寬限期為登記後一至兩年，何透露當局傾向有較長寬限期，讓安置劏房住戶有更好交接，也便利處理合約、租約及改建工程；她引述專業團體稱，最快兩周可完成簡樸房認證，惟較複雜的改裝，如「劏得太細」，則需時一個月完成認證。

公屋比率降 維持3年上樓目標

公屋與居屋比例5年後或將調整為六比四，被問及公屋比率下降會否改變當局3年上樓目標，何永賢稱，未來綠置居屋主交回公屋單位，加上打擊濫用公屋騰出的單位，將一定程度彌補減少的單位，3年上樓目標不會變。至於同志平權案男同志被判勝訴會否增加公屋申請個案，何稱現時收到海外結婚同性伴侶的申請不多，當局已就公營房屋在調遷、申請等環節中涉家庭定義的內容展開研究，並根據法庭裁決調整申請方法。

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