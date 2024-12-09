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港聞

港聞二

用原名浪費人力物力? 羅淑佩：命名賽增市民參與

【明報專訊】中央送贈香港的大熊貓「安安」和「可可」命名比賽前日公布結果，沿用原名，被問到沿用原名會否浪費人力物力，新任文體旅局長羅淑佩昨日表示，絕大部分人認為保留原名較好，亦可透過比賽增加市民參與度，或令大家對大熊貓更有親切感。

羅淑佩昨出席活動後見傳媒，形容前日宣布兩隻大熊貓沿用原名時，現場的人皆感到開心，伴隨掌聲，而且市民不用再適應其他名字，可繼續開心地稱呼牠們做「安安」和「可可」，強調得獎者有「很好的短文章」解釋為何應沿用原名；至於大眾則希望安居、平安，「可可」寓意凡事皆有可能，相信市民對於沿用原名「相當接受到」。

羅淑佩提及兩隻大熊貓昨起與公眾見面，海洋公園需實施人流管制措施，呼籲旅客耐心等候，相信園方會妥善安排，強調「安安、可可一定不會令大家失望」。

一簽多行一周 內地客增28%

深圳居民赴港「一簽多行」重啟約一周，羅淑佩說前日（周六）內地訪港客達14.5萬人次，比11月周末的日均旅客訪港數字多28.5%，形容此數字令人鼓舞。她指重啟「一簽多行」的同時，港人也北上消費，樂見兩地往來，並希望旅遊、餐飲、運輸、交通、娛樂等行業能同心合力做好服務，亦要靈活多變，多做新的亮點，讓旅遊業愈做愈好，「做回最好的香港金漆招牌」。

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