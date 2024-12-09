官網每日定時直播安安可可 昨起見公眾 海園派籌分流市民讚

另外，海洋公園已在官方網站開設頻道，每天於指定時段直播安安和可可的生活實况。

逾百人提早等候

海洋公園昨早10時正甫開門，20多人即急不及待拔足奔往四川奇珍館，眾人入館後，興高采烈舉機拍攝及與一對大熊貓「打卡」。屬首批進館訪客的美國遊客Anthony與女友早上約9時開始等候入園，他說是首次親眼見到大熊貓，讚牠們非常可愛，值得排隊等候，並已成為大熊貓「粉絲」（fans），將再入園看大熊貓，相信大熊貓對旅客有吸引力。

有外國客自言「粉絲」

同屬首批進場的劉女士昨早約9時20分到園外等候，她說10月起已準備看大熊貓，包括買年票、頭箍等，昨佩戴熊貓耳環及配飾前來。她在館內觀賞一對大熊貓約20分鐘，形容「好開心」；又指場地空間雖小，但人流安排相比起之前「大熊貓之旅」重開、再會「樂樂」時為佳，分流措施能讓參觀者更清晰拍攝到兩隻大熊貓，又期待安安和可可能開枝散葉。

訪客陳女士稱，大熊貓從四川遠道而來，原本擔心牠們未能適應香港環境，但見到一對大熊貓後認為園方把牠們「照顧得好好」。陳說以前入園也會購買大熊貓紀念品，每次花100至200元，昨買了安安和可可的紀念品，包括咕𠱸、公仔等，消費逾900元，她希望園方可推出更多安安和可可的紀念品。

據現場職員稱，首批參觀者約10時許進館，當時暫未限制觀賞時間，其後參與者漸增，開始分流，每節約有100個名額，首輪分流措施的入場時間為10時30分，其餘時間會按輪候人數多寡而實施分流措施。措施下每人（包括3歲以下兒童）可於奇珍館外領取一張「時間票」，持票者被安排分批進場，每節進館參觀時段為每小時的0分、15分、30分或45分，進館後有10分鐘觀賞大熊貓。

在首輪分流措施佔頭位的李先生說，自特首宣布推動熊貓經濟後開始關注大熊貓。他提早半小時在園外等候，形容心情興奮，想盡快與大熊貓見面，亦不介意分流，最重要能維持秩序。