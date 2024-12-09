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體育園測巴士的士 20分鐘千人散畢 5000人模擬青年場火警演練

【明報專訊】啟德體育園的啟德體藝館及青年運動場昨舉行壓力測試，兩個場館共1.2萬人參與演練。今次首度測試巴士及的士載客服務，其中1200名參加者分別乘搭12輛巴士及15輛的士，散場人潮約20分鐘已疏散。今次測試亦模擬兩個場館分別發現可疑物品和火警的演練，運輸署、警方及消防總結時均稱整體運作暢順。

爆炸品搜索犬檢查無人認領行李

當局於宋皇臺道設置巴士及的士上落客區，散場時安排兩條巴士路線分別往觀塘及旺角，票價分別10.6及11.4元。運輸署首席運輸主任尹柏恩稱，昨設6個巴士上落客位，將來可增加巴士班次應付更大客量，亦會因應活動性質和規模與巴士公司商議路線。他稱上落客區有10個上落客位，即最多可開設10條巴士線。對於有參加者認為巴士費太貴，他稱今次測試特別巴士路線，巴士公司會因應特別路線釐定車費。

昨日壓力測試分4個階段，其中7000名持票者下午3時半陸續進入體藝館，於入口安檢。場外設6個安檢站，包括一條特快通道，各站均有一名保安人員駐守，並設物品儲存區。警方及後於入口模擬無人認領物品情景，派出爆炸品搜索犬檢查無人認領的行李箱，警方稱若行李箱內沒危險品會交場館保安作失物。

青年運動場則於下午5時41分響起火警鐘，5000名參加者模擬火警演練，當中1200人需到宋皇臺道巴士及的士上落客區參與首次離場測試，分別乘的士或巴士離場，兩個場館其餘逾萬名參加者則循啟德站乘港鐵到宋皇臺，然後返回場館。其間，政務司長陳國基、文體旅局長羅淑佩、運輸及物流局長陳美寶等官員到場視察。

警：啟德站半小時內可消化萬人

秀茂坪警區指揮官謝翠恩於壓力測試後總結，整體運作暢順，亦即時就進場及散場改善。她提到，初時入場人流較多，警方已即時疏導人流，令排隊者盡量貼近場館，減低其他市民不便，另亦於人流較疏落時移開鐵馬讓市民毋須繞路回家。她說，啟德站不到半小時就能消化一萬人，港鐵亦有安排空載列車及增加車站職員和指示，形容效果良好。

12·20體藝館測試 MIRROR出場

體藝館本月20日將舉行《CHILL เก่ง Music Festival》測試活動，演出者包括本地男團MIRROR、泰國歌星BOWKYLION等。根據ViuTV facebook，活動將於傍晚6時半開始，會有100名現場觀眾可與歌手近距離接觸。

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