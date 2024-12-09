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【Emily】被問會否搵Ian 羅淑佩：好多人想喺啟德演出

【明報專訊】文化體育及旅遊局長羅淑佩走馬上任，噚日已出席多場活動。大家都知道佢喺「Hellosss」，即係男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）嘅粉絲，佢噚日見記者時，有人就問佢會唔會考慮搵MIRROR或Ian等藝人去啟德體育園表演，搞旺個場？佢會唔會喺本月20日去啟德體藝館出席ViuTV舉行嘅表演？羅淑佩就話未來嘅演出嘉賓主辦單位會公布，至於佢自己，如果有盛事，佢都會盡量參與，但唔係每場都會見到佢，形容自己「有時都分身乏術」。

放寬未成年入馬場？ 羅：主要想吸高端客

羅淑佩噚日朝早去咗體院出席香港殘奧日2024活動，同硬地滾球運動員何宛淇一齊，體驗呢項運動。佢下晝去咗沙田馬場出席2024浪琴香港國際賽，其間有記者問佢會唔會想放寬畀小朋友入馬場以推廣賽馬旅遊，佢就話政府諗嘅方向主要喺吸引高端旅客和高質素賽事，去展現香港賽馬品牌。到咗夜晚，佢同多名官員現身啟德體育園視察場地測試。

羅淑佩被問未來會唔會邀請Ian等MIRROR明星到啟德開騷「搞旺個場」，佢話𠵱家應該好多人都想喺啟德演出，相信如果有演出，主辦單位會直接公布。佢鼓勵大家，如果有演出嘅時候大家都一齊去參與，叫大家幫忙去測試場地，另一方面也入去感受一下啟德園區設施。

相關字詞﹕啟德體育園 Ian（陳卓賢） 羅淑佩

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