本地研發健康檢測機 進駐商場藥房辦公室

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

Applied Technology Group Limited（ATG Group）業務拓展經理翁毅康表示，公司在10月初將一部智能健康站安裝在上水名都廣場，因為場內現時沒有西醫診所，在居民跨區看醫生前，可先用智能健康站自助健康檢查。

翁毅康強調，智能健康站十分易用，當市民拍八達通卡進入，以及輸入年齡和性別後，它會先播放一段介紹短片。使用時全程都有語音導航和屏幕提示；部分接觸點也設計到令人看圖會意。例如，當量度身高和體重時，會提示雙腳要站在地板上兩個腳印。當量度體脂率、肌肉率、體水分率、心跳、血氧濃度等，兩隻手掌要按在前方平台上兩側的凸出位置等。

以上這些檢查項目，全部不收費。市民完成檢查後，只需用智能手機掃描智能健康站屏幕上QR Code，就可以在一個網頁上看到自己的檢查報告。然後再在畫面上選擇「長截圖」，以圖像方式儲存檢查報告。

該公司在上水名都廣場安裝這部智能健康站後，平均每日約15人次使用，反映市民對於這種服務確實有需求。

由去年10月至今，一共在香港安裝11部智能健康站，安裝場所包括社區中心、商場、萬寧IFC設有藥房分店、保險公司，以及某些中大型企業辦公室等。暫時全部是以出租方式和這些場所合作，每月收取的租金通常都是固定，不計算使用量。

檢測免費 部分設視像問診功能

除保險公司和某些中大型企業安裝的智能健康站主要是讓員工使用外，其他的都是開放給任何市民使用。

不過，市民在萬寧IFC分店使用前，需要先在其網頁上預約時間。以他所知，萬寧IFC分店內智能健康站的使用量相當高，每日有25至30人使用；其預約情况非常熱烈，未來約兩個月的時段都已全被預約。

至於每部智能健康站的功能，視乎每個客戶的要求而有不同。例如，萬寧IFC分店內的智能健康站，可量度內臟脂肪、代謝年齡、基礎代謝率等。此外，其人工智能軟件配合鏡頭，也可分析皮膚基本健康狀况和牙齒亮白度。

某些企業辦公室內智能健康站已設有數碼聽診器和遙距視像問診功能。醫生可遙距聽到使用者心跳和肺部聲音等，從而作出診斷及開藥。藥物方面，使用者可以選擇速遞上門，或在最接近的醫療集團診所取藥。

明年逐步升級 可測精神健康骨質密度

明年1月初，該公司會在美國拉斯維加斯「消費電子產品展」（CES）中展出一部智能健康站，屬於最新版本，具備精神健康功能。系統可以根據使用者的「心跳變異率」（HRV），以及使用者與人工智能程式對話內容，來判斷其壓力水平。若使用者壓力偏高，智能健康站可以播放幾分鐘的音樂和視頻，來協助他放鬆，甚至可安排他和輔導員視像對話。

明年首季，智能健康站可以再升級，增加檢查骨質密度功能，但由於雙能量X光機比較專門，必須是現場有專人協助的場所才會做這種升級，不會讓市民自行操作。