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灣區熱搜：改造低效男界 紓女側長龍 穗擬增通用廁 有支持有憂慮

【明報專訊】廣州市城市管理和綜合執法局早前就《廣州市環衛公廁佈局規劃（2024-2035）》（下稱《規劃》）徵求公眾意見，其中提出鼓勵將使用效率不高的男廁或有改造需求的公廁，改造為男女通用公廁，引起社會熱議。有支持市民認為可緩解女廁排隊長問題，但也有人擔憂被偷窺而反對。亦有意見指出，此舉削減男性用廁機會，應增加女廁才合理。

明報記者 司徒聰穎

女恐易放針孔鏡頭 男憂削減用廁機會

《規劃》之所以提出增加男女通用公廁，是針對部分女廁排隊時間長及男女廁比例不均問題，據實際需求建設並管理公廁。雖然文件未有明確打算增加多少男女通用公廁，以及在什麼地方建設，但已引起社會關注。市民葉小姐贊同，認為可減少女性排隊等候時間，「之前在沙面島遊玩，本來廁所就少，假期遊客多了便更難上廁所，排隊10分鐘都是常事，所以我要經常跑去更遠的白天鵝賓館那邊上廁所」，不過她也擔憂安全隱患，例如通用廁所更易放置針孔攝像頭等，「最終還是要看如何落實」。

「我沒有遇到過男廁排長龍的問題，但是經常見到女廁排長龍。」市民利先生稱，對於男女通用廁所，他短期支持，但長期不支持，「短時間內確實能夠緩解女生如廁壓力，但這不能從根本解決問題。女廁擁堵排長龍，本質問題是男女生理差異帶來的時長差異，解決方式應該是合理增加女性廁所，而改造男性廁所為通用廁所，雖然增加了女性用廁機會，但也削減了男性用廁機會」。他說，「簡單的把男廁改造，可能會帶來男性無廁可用或尷尬情况，以及女性用廁可能遇到性騷擾等問題，同時也很容易引發性別對立討論。」

早年推潮汐公廁 因應時段「變陣」改廁格

為解決男女廁所供需不平衡問題，廣州早於2017年推出「潮汐公廁」，因應不同時段的男女用廁需求，利用可移動牆板將與女廁相連的部分男廁空間間開，從而增加女廁廁格數量，因牆板可鎖上，亦能保障隱私。例如白雲山山頂廣場的「潮汐公廁」，在男女廁之間配備了可移動的分隔牆板，平常男廁廁格12個、女廁廁格21個，節日高峰期為方便女性如廁，保潔員會打開分隔牆板的活動鎖，移動分隔牆板，變成男廁廁格8個、女廁廁格25個的格局。不過「潮汐公廁」推出至今，全市只建有10餘個，且主要在景點區域。

2023年，國家文旅部制定《旅遊廁所質量要求與評定》國家標準，要求各地結合自身實際情况加強潮汐廁格、男女通用廁所、男女可互換廁格等設施建設。大力推行「廁所革命」的深圳也是今年才投入使用首批潮汐公廁，其中小南山公園北廣場的潮汐公廁，有兩個靈活廁格處於男女廁之間，並採用左右兩扇隔門的形式分割，當遇高峰時段，廁所管理員會根據實際情况移動其中一邊隔門，從而增加男廁或女廁廁格。

《規劃》另鼓勵兒童友好型公廁

另外，《規劃》還透露廣州計劃鼓勵建設兒童友好型公廁，完善兒童如廁措施，如設置兒童坐廁、小便器、安全座椅等。市民張女士表示不同意公廁改成通用廁所，「害怕會有男的在裏面偷窺」，但贊同建設兒童友好型廁所，認為可方便帶孩子的父母，「孩子還小，我們還沒經歷過（在外面帶孩子去上廁所），但是孩子大了，比如說爸爸帶女兒去男廁，或者媽媽帶兒子去女廁的話，都比較不方便」。

相關字詞﹕廣州 公廁 廁所革命 大灣區

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