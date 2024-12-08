「邁新要記舊」 黃偉綸：北都靠發展局長一代代做出來

曾任發展局長的黃偉綸表示，負責北都的歷任局長還有林鄭月娥、陳茂波，經歷10多年，現時北都的討論是區內產業、基建項目，但一開始並非如此，而是「點解要做北都？是為了香港人，還是為其他人？」黃稱，他理解當年提出問題者的顧慮，但經過10多年努力，「今天我們都認同，北都未來15至20年可住250萬人，是未來公營房屋土地的主要來源，創科樓面面積相等於17個科學園，如何得來？是一代代人的努力」。

稱片區模式為了解市場

推低空經濟靠商界學界

黃說，做「新」的工作有時「盲摸摸」，需要廣納眾議。政府早前公布3個北都「片區開發」試點，黃形容片區非全新概念，「很多年前的沙田第一城某程度都是片區開發」，片區模式不單為減低政府財政負擔，而是希望了解市場對區內產業比例看法。

擔任「發展低空經濟工作組」組長的黃偉綸又說，政府以「監管沙盒」試點項目推行「低空經濟」，原因是商界最清楚低空經濟的商業應用，大學及專上學院則最清楚相關研究。