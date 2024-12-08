7樓墮下壓竹棚車 搭棚工危殆

身上安全扣爆裂

涉事39歲陳姓男工人身體多處嚴重受傷半昏迷，血流披面，救援人員將他從貨車救回地面，即場做初步包紮，送院時開始昏迷，截至昨晚情况危殆。

事發昨早11時許，多名棚架工人在彩雲邨多層停車場準備施工搭棚，陳繫有安全帶爬出外牆裝「狗臂架」時，從7樓墮下，跌在所屬公司運載竹枝與工具的貨車上，同行工友報警。被壓中貨車車斗支架變形，車旁遺下小量血迹、安全帶及安全帽，警方事後封鎖涉事貨車蒐證。停車場7樓放有竹枝，近墮樓的石壆附近綁有多條安全繩及繫在牆身的扣，警方將案件列工業意外，正調查是安全扣出問題抑或未有妥當使用相關安全裝備。

領展發言人回覆表示，領展委聘的營辦商「哲佳」為彩雲停車場維修外牆時發生意外，據營辦商負責人通知，事主仍在留院接受治療及觀察，領展已督促營辦商為其提供協助；勞工處正調查事件，領展會積極配合，並已指令營辦商全面暫停有關工程及配合調查，亦要求營辦商提交意外事件報告及重新檢視所有安全措施。