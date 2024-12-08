集團分間劏房賣淫 5出租業主同被捕

警：將起訴不還原單位業主

香港業主會會長佘慶雲昨稱未聽過前述情况，惟相信業主若知租戶從事非法活動，一定不會出租。他表示，業主一般透過地產經紀出租物業，故對租戶用途「蒙在鼓裏」；業主一旦接獲執法部門警告信，一般會向租戶出示信件要求遷出，若遭拒絕，即使手續繁複，都會入稟法庭要求頒令收樓。他稱，不排除部分業主年紀大而不清楚相關程序，亦不排除因物業被用作「黃、賭、毒」，業主處理時擔心人身安全而不知所措。

拘4骨幹 遣返10內地女

上月25日至本月6日，觀塘警區聯同入境處展開代號「降獸」的反賣淫行動，鎖定一個活躍區內賣淫集團的部分骨幹身分，在全港多處以涉「依靠他人賣淫的收入維生」罪，拘捕2男2女集團骨幹（43至57歲），另以涉「出租處所以供作賣淫場所」罪拘捕1男4女業主（27至74歲），當中涉及共被分間成18間劏房的6個住宅單位。

初步調查顯示，賣淫集團以高於市價的月租、約2萬至2.5萬元向區內三無唐樓業主或租客承租單位，改建成3至4個劏房，再以「租上租」招攬內地女子來港，以日租約500至600元供她們性交易，賺取每個單位3萬至5萬元月租差額。觀塘警區刑事部總督察解子倫指，區內舊式三無唐樓較多，租金低廉，易被犯罪集團用作不法活動。

賣淫集團涉為性工作者提供膳食物資，安排成員在街頭兜搭熱點長期監視，為其掩護及通風報信，逃避執法及放蛇。警方亦聯同入境處執行多次行動，拘捕10名持雙程證內地女子（20至44歲）。她們循合法途徑抵港從事性工作，已被遣返內地。行動檢獲3萬元現金、大批避孕套、潤滑劑、衛生用品，以及枕頭牀褥等。